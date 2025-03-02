Великий піст 2025 – як харчуватися без шкоди для здоров’я

Великий піст – найтриваліший та найсуворіший у православній традиції. У 2025 році він триватиме з 3 березня до 19 квітня. Це не просто відмова від певних продуктів, а й період духовного очищення, молитви та добрих справ.

Про це пише 24 канал.

Основні правила Великого посту передбачають утримання від м'ясних і молочних продуктів, яєць та страв, що містять тваринні жири. Також у певні дні забороняється вживати рибу та навіть рослинну олію. Незважаючи на обмеження, правильний підхід до харчування допоможе збалансувати раціон і підтримувати здоров'я.

Основу пісного меню складають овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи, насіння, гриби та хлібобулочні вироби без додавання молока чи масла. Велике значення мають білкові продукти рослинного походження – квасоля, сочевиця, нут, тофу. Вони допомагають компенсувати відсутність тваринного білка.

Харчування під час посту має бути різноманітним, щоб організм отримував усі необхідні поживні речовини. У період відмови від м’яса слід звернути увагу на джерела заліза, такі як шпинат, гречка, буряк, гранати. Рослинні жири забезпечать організм енергією – вони містяться в авокадо, насінні, горіхах.

Щоб уникнути дефіциту кальцію, можна додати в раціон кунжут, мигдаль, броколі, листові овочі. Вітаміни групи B, які зазвичай містяться у продуктах тваринного походження, можна отримати з цільнозернових каш, бобових, морських водоростей.

Великий піст – це не просто обмеження в їжі, а можливість переглянути свої звички, очистити організм і зміцнити дух. Важливо дотримуватися міри у всьому, слухати свій організм і пам’ятати, що головне в цей період – внутрішнє перетворення та гармонія.

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