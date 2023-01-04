Покращить смак макаронів: простий секрет, який здатний "творити дива"

Макарони — дуже популярний продукт, який добре поєднується з різними інгредієнтами. З них можна приготувати солоні або солодкі страви. ТСН.ua ділиться секретом, як варити макарони, щоб вони вийшли дуже смачними.

Йдеться про обсмажування продукту перед варінням. Чому це важливо? Макарони різних сортів мають не лише різну ціну, але й відрізняються за своїми властивостями. Наприклад, якщо купувати недорогий продукт, він гірше триматиме форму, швидше розварюватиметься під час приготування. А ще смак бюджетних макаронів часто не такий насичений.

Якщо ви обсмажите їх на сковороді, а потім вже почнете варити, вони будуть краще тримати свою форму та навіть розкриють нові аспекти смаку.

Однак, незважаючи на простоту, цей процес досить відповідальний. Тому перед тим, як щось робити, варто зрозуміти, як правильно обсмажувати макарони.

Спочатку нагрійте сковороду, влийте туди невелику кількість олії, а потім ще шматочок вершкового масла. Потім висипте потрібну кількість макаронів.

Під час обсмажування макарони потрібно часто і ретельно перемішувати в сковороді. Тому відволікатися не варто.

Достатньо всього дві хвилини, щоб потім продукт не розварювався і мав ще більш приємний смак. Далі залийте їх окропом, додайте улюблені спеції, посоліть, зменшіть вогонь і готуйте до готовності. Краще накрити сковороду кришкою.

Якщо ж ви збираєтесь додавати макарони у суп, в якому потім не хочете бачити додаткового жиру від олії чи вершкового масла, краще обсмажити продукт на сухій сковороді. Тут також вистачить всього 2 хвилини. Але важливо постійно помішувати.