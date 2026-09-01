Помідори на зиму більше не маринують цілими: цей рецепт половинками підкорює мережу

Мариновані помідори половинками

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У соціальних мережах набирає популярності один цікавий рецепт консервації — люди активно маринують помідори на зиму. За оригінальним рецептом пропонують закривати помідори половинками, додаючи спеції безпосередньо на зріз овоча. Обіцяють, що так м’якоть томатів залишиться пружною, а смак прянощів — дуже вираженим.

У своєму TikTok рецептом поділилася блогерка Вікторія Панасюк.

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Мариновані помідори половинками: легкий рецепт

Розрахунок інгредієнтів подано на 12 літрових банок, а загальний час приготування займає близько години.

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Найкраще для маринування обрати помідори сорту «Сливка».

Інгредієнти

7–8 кг щільних мʼясистих томатів «Сливка»

3–4 цибулини

2–3 головки часнику

великий пучок свіжої зелені

12 лаврових листків

свіжозмелений чорний перець

суміш сухих трав, найкраще — томат, базилік та часник

Для маринаду

5 л води

300 г цукру

150 г солі

250–300 мл оцту

Розріжте помідори навпіл і кожну половинку злегка присипте чорним меленим перцем. На дно заздалегідь стерилізованих баночок викладіть пучок петрушки або кропу, часник, кілька кілець цибулі та лавровий лист. Після цього щільно вкладіть у банки половинки помідорів. У каструлі поєднайте 4 літри води, 400 грамів цукру, 4 столові ложки солі та 400 грамів оцту. Доведіть суміш до кипіння та проваріть кілька хвилин. Залийте помідори в банках гарячим маринадом, прикрийте кришками та стерилізуйте рівно 10 хвилин. Герметично закрийте банки, переверніть їх догори дном і ретельно закутайте ковдрою до повного вистигання.

Якщо вам подобаються більш ароматні та пікантні помідори, додайте суміш приправ томату, базиліка та часнику.

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А ще ми ділилися рецептом маринованого сала — з хрусткою цибулею, свіжим кропом, часником і копченою паприкою.

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