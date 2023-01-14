Помиляється кожен другий: чи можна їсти хурму на ніч

Хурма — смачний фрукт, який часто можна побачити на столі українців. Але фахівці з правильного харчування попереджають — хурму не можна їсти впродовж усього дня. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли краще вживати хурму.

Чи можна їсти хурму на ніч

Існує двояка думка. Дехто вважає, що цей продукт містить велику кількість вітамінів, які позитивно впливають на організм перед сном. Однак варто звернути увагу, що цей продукт важкий для перетравлення. В хурмі також міститься багато цукру, який також позначається на роботі травної системи.

Якщо ви дуже любите цей фрукт і хочете з'їсти його на ніч, звичайно робити це можна. Але тут потрібно пам'ятати про кілька важливих моментів. Зокрема — не їсти безпосередньо перед тим, як ви збираєтесь іти спати. Також намагайтесь купувати лише стиглу хурму. Саме вона благотворно впливає на стан організму.

Коли краще вживати хурму

Калорійність хурми складає 67 ккал на 100 г продукту. Тому під час схуднення краще її не їсти на ніч. Найпізніше, коли можна з'їсти хурму, за 3-4 години до сну. До того ж постарайтесь обмежитися лише однією штукою. Завдяки тому, що в хурмі міститься велика кількість клітковини та харчових волокон. Тому ви довгий час не будете відчувати відчуття голоду.

Так як у нічний час шлунок просто не може впоратися із обробленням грубих волокон, з'їдайте свою порцію хурми до 17:00. Також варто звернути увагу, що цей фрукт потрібно їсти не пізніше, ніж за півгодини до їжі, та не пізніше, ніж годину після їжі.

Наслідки пізнього вживання хурми

Якщо їсти хурму перед сном, відбувається порушення фізіологічних процесів. Зокрема, порушується робота травного тракту і метаболізму. З'їдений фрукт в нічний час буде перетравлюватися набагато довше, тому що організм в цей період повільніше працює.