Популярний напій має протизапальні властивості: що з'ясували науковці

Йдеться про каву з молоком. Цей напій любить багато українців, але вони навіть не задумуються, що він допомагає покращити самопочуття. Читайте в матеріалі ТСН.ua про результати нових досліджень.

Дослідження науковців з Копенгагентського університету, яке було опубліковане в журналі Food Chemistry, показало, що завдяки поєднанню антиоксидантів та білків кава з молоком допомагає посилити протизапальні властивості імунних клітин.

Коли віруси, бактерії та інші чужорідні речовини потрапляють до організму, імунна система відразу реагує та приводить в дію хімічні речовини і лейкоцити. Ця реакція називається запальним процесом.

Поліфеноли здатні зменшити окисний стрес в організмі (саме він спричиняє запалення). Однак, коли вони поєднуються з амінокислотами, то стають вдвічі ефективнішими. Завдяки експерименту вчених було з'ясовано, що імунні клітини, які обробляються амінокислотами та поліфенолами, працюють швидше і краще, ніж ті, які оброблені лише поліфенолами.

Як це працює? Поліфеноли зв'язуються з білками у продуктах тваринного походження і молоці. Саме тому вчені вирішили звернути увагу на каву з молоком. Адже в ній кавові зерна багаті на поліфеноли, а молоко на білки.

За словами Маріанни Лунд, професорки кафедри харчових наук Копенгагентського університету, реакція між білками та поліфенолами також відбувається у деяких кавових напоях з молоком, які також були вивчені.

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