Як зробити блискучі великодні яйця: мережі захопив тренд на "мерехтливі" крашанки

Цього року все більш популярності набирає тренд на "мерехтливі" великодні яйця. Якщо хочеться пофарбувати яйця на Великдень не як завжди, шукайте щось особливого, можна пофарбувати пасхальні яйця червоним вином. Для цього потрібно мінімум зусиль та пляшка червоного вина, яйця вийдуть насиченого бордового кольору з великою кількістю блискучих цяточок.

Рецептом формування "мерехтливих" яєць поділилась фуд-блогерка Лисянська Наталя.

Рецепт "мерехтливих" яєць

Беремо яйця будь-якого кольору — підійдуть як білі, так і коричневі. Миємо їх та кладемо у місткість, де будемо варити.

Наливаємо у місткість червоне вино так, щоб вино покривало яйця.

Варимо яйця на сильному вогні до готовності.

Оскільки під час нагрівання, вино випаровується, у приміщенні може бути запах алкоголю, тому краще відчинити вікна або ввімкни витяжку.

Після того, як яйця зваряться, потрібно покласти їх у меншу каструлю та налити вино, що залишилося. Залишити яйця у вині так на ніч.

За цей час колір яєць стане ще більш насиченим, крашанки стануть темно-синього кольору з фіолетовим відливом, на них з'являться кристали, які нададуть яйцям потрібної мерехтливості.

У червоному солодкому міститься цукор, який після випаровування перетвориться у кристали, які й будуть мерехтіти на яйцях.

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