Потрібно знати кожному: скільки яєць можна їсти на день і як їх корисніше готувати

Курячі яйця корисно їсти. Вони багаті на білки, вітаміни А і В, містять фолієву кислоту та Омега-3. Однак, як і будь-який інший продукт, їх не можна їсти надто часто. Читайте в матеріалі ТСН.ua, скільки можна їсти яєць на день і як приготувати, щоб вони були кориснішими.

За словами лікарів, якщо людина веде активний спосіб життя, то в неї не повинно виникати запитання, як часто можна їсти яйця. Однак в іншому разі варто задуматися, щоб не нашкодити собі та своєму здоров'ю.

Скільки можна їсти яєць на день: смажених та варених

Вважається, що людина, яка не займається регулярно спортом, може їсти 2-3 яйця на день, але не більше шести на тиждень. Спортсмени можуть збільшити цю кількість до шести на день. Однак, тут лікарі рекомендують налягати лише на яєчний білок.

Людям з підвищеним холестерином та алергією краще обмежити вживання яєць. Наприклад, в першому разі лікарі рекомендують їсти лише яєчні жовтки.

Якщо ви стежите за своєю вагою, варто запам'ятати, що вони вважаються калорійним продуктом (на 100 г — 157 ккал).

Що точно краще не робити, так це їсти щодня смажені яйця. По-перше, існує чимало варіантів їх приготування. По-друге, смажені яйця вважаються найшкідливішою стравою з цього продукту. Про це повідомили навіть в Національній службі охорони здоров'я Великобританії.

Скільки яєць на день можна їсти дитині

Дітям можна їсти більше яєць на день, ніж дорослим. Справа в тому, що вони активніші, більше рухаються, витрачаючи велику кількість енергії. Тому в їхньому організмі всі обмінні процеси протікають швидше.

Перед тим, як давати дитині яйця, варто перевірити, чи немає в неї на цей продукт алергії. Також не рекомендується давати малюкам зварені некруто або сирі яйця, тому що вони погано перетравлюються молодим організмом та містять в собі речовини, що пригнічують основні дії травних ферментів.

Як готувати яйця, щоб вони були кориснішими

Фахівці із здорового харчування впевнені, що найбільш корисними є варені яйця (без солі). Смажені більш калорійні, адже їх готують на тваринному жирі чи олії. Наприклад, у вареного круто яйця 160 ккал на 100 г, а у смаженого — 200 ккал. А ще вони не такі корисні, адже під час смаження більшість вітамінів та мінералів губляться і вони стають просто джерелом холестерину.

Також є різниця, як саме приготувати варене яйце — круто чи некруто. Тут відповідь однозначна — страва, в якій жовток залишається рідким (пашот, "в мішечку"), корисніша. Тому, якщо ви однаково полюбляєте варені круто і некруто яйця, обирайте другий варіант.

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