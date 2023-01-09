Тут найбільше цукру: три продукти, від яких варто відмовитися задля збереження здоров'я

Цукор міститься в багатьох продуктах, які ми споживаємо щодня. Тому фахівці з правильного харчування рекомендують зменшити споживання деяких з них. Де є найбільше цукру — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Цукор додають практично до всіх готових продуктів, адже він є простим способом підсилити смак їжі. І хоча, почувши слово "цукор", більшість згадує про десерти, найбільше його міститься не лише в них.

Головною проблемою надмірного споживання цукру є поступове збільшення ваги, а також супутні цьому хвороби. Наприклад, він негативно впливає на роботу серцево-судинної системи та роботу шлунково-кишкового тракту. Тому фахівці з правильного харчування та дієтологи радять звести споживання цукру до мінімуму.

Де є найбільше цукру: три продукти

Йогурт

Здавалося б, кисломолочні продукти дуже корисні для нашого здоров'я. Саме тому багато людей намагається включити їх до свого щоденного раціону. Однак, таке рішення не зовсім однозначне.

І все стає на свої місця, якщо уважно прочитати склад будь-якого йогурту. Тут ви знайдете і цукор, і консерванти, і барвники, а також багато чого іншого. Тому краще не споживати такий йогурт або хоча б зменшити кількість його споживання, якщо ви не можете повністю відмовитися від продукту.

Газовані напої, магазинні соки

В складі завжди можна побачити велику кількість цукру, яку виробники додають у напої. Тому краще замінити їх звичайною водою, свіжовичавленими соками, домашнім лимонадом, чаєм без цукру. Особливо важливо зменшити споживання газованих напоїв та соків у дітей.

Білий хліб

На столі українців хліб завжди займає почесне місце. Однак, дієтологи рекомендують менше споживати цей продукт або взагалі відмовитися від нього. А все тому, що в його складі міститься стільки ж цукру, скільки і в здобній випічці.