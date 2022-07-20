Продукти, які допомагають від депресії, та ті, що її провокують

Якщо ви хочете підняти собі настрій, не обов'язково їсти морозиво. Насправді, є інші продукти від депресії - читайте в матеріалі ТСН.ua думку експертки з харчування.

Стрес та депресія - захисні реакції організму, які можуть виникати з різних причин. Однак існують певні продукти від депресії, які допомагають краще впоратися з цим неприємним станом, аніж відерце морозива. Про них розповіла американська дієтологиня, директорка відділу нутритивної та метаболічної психіатрії Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні лікарка Ума Найду. Виявляється з депресивними станами набагато краще справляється листова зелень. Також вона додає, хоч від солодкої їжі й виникає відчуття полегшення, насправді вона може призвести до погіршення стану.

Фахівчиня наголошує, що поїдання морозива чи інших продуктів, які відрізняються великою кількістю вуглеводів, людина дійсно отримує задоволення. Це пов'язано з тим, що в цей момент в мозок починає надходити така амінокислота як триптофан. Вона бере участь у вироблянні "гормону щастя" - серотоніну. Однак ті ж продукти містять багато цукру, насичених жирів та рафінованого борошна. А ці речовини сприяють появі запалення, що провокує депресію. Також до цього списку лікарка Найду відносить оброблені високоочищенні продукти, що містять мало клітковини - фастфуд.

Як показують наукові дослідження, якщо до щоденного раціону додати багато фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, риби, то можна значно знизити можливість розвитку депресії. 2018 року в British Journal of Nutrition був опублікований метааналіз 18 досліджень, який показав: споживання 100 г овочів чи фруктів зменшує ризик депресії на 5%.

А ще продукти від депресії - це їжа, яка відрізняється великою кількістю фолієвої кислоти і клітковини: фрукти, горіхи, риба, горох, листова зелень, квасоля, шпинат, спаржа, брюсельська капуста тощо. Не забудьте додати до свого раціону імбир, лляне насіння, чорний перець, рибу жирних сортів.