Які продукти можна споживати після закінчення терміну придатності: якщо доведеться довго зберігати

Що можна їсти при правильному зберіганні, навіть після того, як термін споживання закінчився, які продукти краще викидати відразу, читайте в матеріалі ТСН.ua

Внаслідок постійних ракетних ударів Росії, аварійних та планових відключень електроенергії, українці масово скуповують продукти, роблять запаси їжі. Важливо не лише звертати увагу на упаковування, де вказано термін придатності товару, а й знати, які продукти можна споживати після вказаного закінчення терміну придатності, а які без жалю викидати.

Експерти зауважують, що потрібно звертати увагу на маркування продуктів, розрізняти, що означає "мінімальний термін придатності" та "термін споживання".

"Мінімальний термін споживання показує, що цей продукт втратить після його закінчення свої зовнішні привабливі якості, так би мовити, стане гірше виглядати, але його все ще можна безпечно з'їсти.

"Термін споживання" вказується для тих продуктів, що швидко псуються, тримати та споживати їх після закінченні цього терміну ні в якому разі не потрібно.

«Вжити до...» означає, що виробник досить категорично вказує на термін придатності, зазначаючи день, місяць, рік та вважає непридатним товар для їжі після його завершення. В такому разі є ризик, що він зіпсується.

Експерти Спілки споживачів Іспанії склали список продуктів, після закінчення терміну придатності яких їх можна вживати. До переліку таких продуктів вони віднесли: йогурти, хліб для тостів, сухофрукти, в'ялену ковбасу, в'ялений сир, консервовані томати, макарони, чипси, рис, бобові, прохолодні напої, здобні вироби та печиво, алкоголь, варення, супи швидкого приготування.

Ковбасні вироби перед закінченням терміну придатності експерти рекомендують заморозити. Також можна заморожувати й сири, проте потрібно знати, що після заморозки їхня структура змінюється.

Які продукти можна споживати після закінчення терміну споживання та як довго:

Якщо яйця будуть зберігатися в холодильнику при правильній температурі — 4 градуси Цельсія, їх можна буде вживати після закінчення терміну споживання без ризику ще 4-5 тижнів.

будуть зберігатися в холодильнику при правильній температурі — 4 градуси Цельсія, їх можна буде вживати після закінчення терміну споживання без ризику ще 4-5 тижнів. Хліб, після того, як термін його придатності закінчився, можна помістити в сухе прохолодне місце і їсти протягом 4-7 днів. А якщо покласти у морозилку, то взагалі до шести місяців.

після того, як термін його придатності закінчився, можна помістити в сухе прохолодне місце і їсти протягом 4-7 днів. А якщо покласти у морозилку, то взагалі до шести місяців. Макарони за нормальних умов можна зберігати ще 1-2 роки після закінчення терміну придатності.

за нормальних умов можна зберігати ще 1-2 роки після закінчення терміну придатності. Сухі сніданки . Запакований продукт можна вживати ще 6-8 місяців після закінчення терміну придатності, у відкритому вигляді - 4-6 місяці.

. Запакований продукт можна вживати ще 6-8 місяців після закінчення терміну придатності, у відкритому вигляді - 4-6 місяці. Молоко в пакетах , якщо зберігати його в холодильнику можна випити ще протягом місяця після того, як термін придатності минув.

, якщо зберігати його в холодильнику можна випити ще протягом місяця після того, як термін придатності минув. Невідкритий йогурт може лежати в холодильнику ще 3 тижні після закінчення терміну придатності, а відкритий — тиждень. Якщо з'явилася пліснява ​​або він змінив колір, йогурт потрібно викинути.

може лежати в холодильнику ще 3 тижні після закінчення терміну придатності, а відкритий — тиждень. Якщо з'явилася пліснява ​​або він змінив колір, йогурт потрібно викинути. Мед. Його можна зберігати скільки завгодно часу, при належному зберіганні - в сухому місці та в щільно закритій місткості. Так само нескінченно можна зберігати сіль та цукор.

Його можна зберігати скільки завгодно часу, при належному зберіганні - в сухому місці та в щільно закритій місткості. Так само нескінченно можна зберігати сіль та цукор. Шоколад після закінчення терміну придатності може змінити свій колір, стане білим через виділення жиру. Він уже не такий смачний, як раніше, але їсти його можна.

після закінчення терміну придатності може змінити свій колір, стане білим через виділення жиру. Він уже не такий смачний, як раніше, але їсти його можна. Кава, чай скоріш за все втратять деякі смакові властивості після закінчення терміну придатності., але споживанню це нічим не зашкодить.

скоріш за все втратять деякі смакові властивості після закінчення терміну придатності., але споживанню це нічим не зашкодить. Розпаковані спеції, що роками лежали в шафі, втрачають свої корисні властивості та смак, але не є небезпечним після закінчення терміну придатності.

що роками лежали в шафі, втрачають свої корисні властивості та смак, але не є небезпечним після закінчення терміну придатності. Кетчуп , якщо він щільно закривається після кожного використання може дуже довгий час зберігатися в холодильнику або темному прохолодному приміщенні.

, якщо він щільно закривається після кожного використання може дуже довгий час зберігатися в холодильнику або темному прохолодному приміщенні. Консервовані овочі такі можна споживати після закінчення терміну придатності, якщо вони зберігалися в прохолодному, сухому місці. Але якщо є вм’ятини, іржа або пошкодження упаковування, їх неодмінно потрібно викинути.

такі можна споживати після закінчення терміну придатності, якщо вони зберігалися в прохолодному, сухому місці. Але якщо є вм’ятини, іржа або пошкодження упаковування, їх неодмінно потрібно викинути. Якщо термін зберігання вершкового масла добігає кінця, покладіть масло в морозилку. Майте на увазі, що після розморожування його слід використати відразу.

Що не можна зберігати після закінчення терміну придатності, так це всілякі м'ясні продукти, м'ясний та рибний фарш, м'які сири, морепродукти, ковбаси, балики, буженину, курку, взагалі будь-яке м'ясо, субпродукти.

Читайте також: