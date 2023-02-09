Чи потрібно промивати макарони після варіння, щоб вони не позлипалися

Чи злипнуться макарони після варіння залежить від того, як їх зварити. Чи потрібно промивати вироби після того, як злийте воду, в яких випадках це бажано робити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чи потрібно промивати макарони після варіння

Як стверджують експерти промивати зварені макарони холодною водою ні в якому разі не можна. Від цього вони втратять свій смак.Промивання макаронів вимиває з них крохмаль, тому вони та стають не смачними, а якщо додати соус, він стікатиме.

В яких випадках можна промивати макарони

Промивати макарони рекомендують у випадках:

Коли ви не плануєте негайно подавати їх на стіл. Перекладаючи гарячі спагеті або ріжки відразу після приготування в посуд для зберігання, ви ризикуєте отримати переварений продукт, оскільки він буде продовжувати готуватись під впливом власної температури. Звичайно, це не означає, щоб потрібно залишати пасту під струменем води надовго.

Якщо макарони призначені для приготування салату, їх також можна сполоснути під водою Завдяки цьому макарони збережуть свою еластичність.

Чи потрібно промивати макарони

Щоб макарони не злипалися, головне їх правильно зварити

Виявляється, чи позлипаються макарони, чи ні, залежить від того, як їх готувати.

Як правильно варити макарони

Щоб макарони не злипалися потрібно:

Купувати макарони лише із твердих сортів пшениці. Пшеницю таких сортів називають durum.

Варити макарони у правильній пропорції. А саме, на 1 літр води брати 100 г макаронів та 10 г солі.

Варити макарони у великій каструлі. Чим більше місця між окремими макаронинами в процесі варіння, тим менше шанс злипання.

Не ламайте макарони на частини перед тим, як кидати в каструлю. У окропі будь-яка довга паста піде під воду вже за пів хвилини. Поламати макарони можна у випадку, якщо це потрібно для певного рецепта.

Щоб макарони не позлипалися дуже важливо, закидати їх варитися тільки в киплячу воду . Після додавання макаронних виробів у каструлю вода перестане кипіти. Перемішайте макарони та накрийте кришкою каструлю, вода знову почне закипати. Після закипання приберіть кришку та варіть макарони до готовності, перемішуючи кожні дві хвилини.

. Після додавання макаронних виробів у каструлю вода перестане кипіти. Перемішайте макарони та накрийте кришкою каструлю, вода знову почне закипати. Після закипання приберіть кришку та варіть макарони до готовності, перемішуючи кожні дві хвилини. Варіть макарони на пару хвилин менше часу, ніж написано на упаковуванні. Якщо варити стільки, як написано, здебільшого вони переваряться.

Різні види пасти готуються різний час. Чим тонше і менше, тим швидше і навпаки. Щоб перевірити готовність скуштуйте одну з макаронин під час варіння. Готова макаронина при надкушуванні повинна залишатися пружною, з твердою серцевиною в середині.

Чи потрібно промивати макарони

Не промивати після приготування. Замість цього просто відкиньте макарони на друшляк і поверніть назад у каструлю. Додайте пару столових ложок оливкової, соняшникової олії чи вершкового масла|мастила| і ретельно перемішайте.

Подавати макарони треба одразу — гарячими, наступного дня вони будуть вже не такими смачними.

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