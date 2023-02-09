Категорія
Їжа
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Простіше простого — як приготувати тісто для вареників, пельменів, чебуреків на кип’ятку

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
356
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Простіше простого — як приготувати тісто для вареників, пельменів, чебуреків на кип’ятку

тісто на кип'ятку

Якщо вам потрібно приготувати тісто для вареників, без молока, щоб воно не розлазилося, скористайтеся рецептом, який ви знайдете в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо, як приготувати м'яке, ніжне, еластичне тісто, з якого навіть з першого разу вийдуть приголомшені пельмені та вареники з будь-якою начинкою.

Інгредієнти для приготування тіста

  • Одна столова ложка соняшникової олії. 
  • Пшеничне борошно пшеничне найвищої якості  – 3 склянки. 
  • Яйце – 1 штука;
  • Сіль – 1 чайна ложка.
  • Кип’яток – 1 стакан.

Приготування тіста

У місткість розбийте яйце, додайте солі та збийте.

Не перестаючи збивати, поступово всипте борошно. Влийте олію та потім кип’яток.

Вимішуйте тісто, спочатку, використовуючи для цього ложку або лопатку. Коли тісто охолоне до нормальної температури, почніть місити його руками. Щоб тісто не прилипало, можна руки посипати борошном. 

Таке тісто, не дивлячись на те, що приготоване без молока, на кип'ятку, не буде ні рватися, ні клеїтись та буде чудово ліпитися. 

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
356
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація