Простіше простого — як приготувати тісто для вареників, пельменів, чебуреків на кип’ятку

Якщо вам потрібно приготувати тісто для вареників, без молока, щоб воно не розлазилося, скористайтеся рецептом, який ви знайдете в матеріалі ТСН.ua

Розповідаємо, як приготувати м'яке, ніжне, еластичне тісто, з якого навіть з першого разу вийдуть приголомшені пельмені та вареники з будь-якою начинкою.

Інгредієнти для приготування тіста

Одна столова ложка соняшникової олії.

Пшеничне борошно пшеничне найвищої якості – 3 склянки.

Яйце – 1 штука;

Сіль – 1 чайна ложка.

Кип’яток – 1 стакан.

Приготування тіста

У місткість розбийте яйце, додайте солі та збийте.

Не перестаючи збивати, поступово всипте борошно. Влийте олію та потім кип’яток.

Вимішуйте тісто, спочатку, використовуючи для цього ложку або лопатку. Коли тісто охолоне до нормальної температури, почніть місити його руками. Щоб тісто не прилипало, можна руки посипати борошном.

Таке тісто, не дивлячись на те, що приготоване без молока, на кип'ятку, не буде ні рватися, ні клеїтись та буде чудово ліпитися.

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