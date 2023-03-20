Простий рецепт паски, яка вдається завжди: Євген Клопотенко поділився хитрощами

Великдень 2023 року припадає на 16 квітня. До світлого свята залишається менше місяця, тому варто вже подумати, що будете готувати на святковий стіл. Євген Клопотенко пропонує простий рецепт паски, яка вдається завжди. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.
На своєму YouTube-каналі відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом класичної паски, яка вражає легкістю приготування.
Інгредієнти:
- 750-800 г пшеничного борошна;
- 25 г живих дріжджів;
- 220 г теплого молока (2,5% жирності);
- 2 столових ложки сметани (20% жирності);
- 1 яйце + 1 жовток;
- 10 г ванільного цукру;
- 225 г цукру (+1 столова ложка на опару);
- 100 г вершкового масла (82,5% жирності);
- 1 апельсин (за бажанням);
- 2 столових ложки олії;
- 25 мл віскі/рому чи коньяку (за бажанням);
- 200 г цукрової пудри;
- 100 г цукатів та родзинок;
- декоративне посипання;
- дрібка солі.
Як приготувати паску на Великдень за класичним рецептом від Євгена Клопотенко:
- Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього в сотейнику нагрійте молоко, покришіть у нього дріжджі, добре перемішайте до їхнього розчинення. Додайте 1 столову ложку цукру, ще раз перемішайте. Тепер накрийте харчовою плівкою або рушником, залишіть на 20 хвилин у теплому місці.
- Коли опара збільшиться вдвічі, до неї потрібно додати одне яйце і ще один жовток. Також всипте цукор, ванільний цукор, дрібку солі, м'яке вершкове масло і сметану. Добре перемішайте вінчиком до однорідності. За бажанням до опари можна додати цедру одного апельсина.
- Додайте борошно, ретельно перемішайте, щоб тісто стало однорідним. До великодньої випічки можна додати алкоголь саме в цей момент.
- Протягом 10 хвилин вимішуйте тісто, воно повинне вийти м'яким і не липнути до рук. З нього сформуйте кулю, викладіть у глибоку миску, яку попередньо змастіть олією. Накрийте рушником, залишіть на 1 годину в теплому місці, щоб тісто підійшло.
- Коли тісто збільшиться у 2-3 рази в об'ємі, обімніть його і знову сформуйте кулю. Залишіть ще на 40 хвилин в теплому місці. Так ви отримаєте легку і повітряну паску. Тепер можна вмісити в нього цукати та родзинки.
- Увімкніть духовку, розігрійте її до 180 градусів в режимі конвекції. В металеві чи паперові форми викладіть тісто так, щоб воно покрило лише 2/3 всього об'єму. Залишіть форму в теплому місці, накривши рушником, щоб воно підійшло до країв.
- Паски випікайте 20-35 хвилин. Готовність краще перевіряти дерев'яною шпажкою.
Готові паски потрібно остудити і після цього можна прикрашати улюбленою глазур'ю, посипати декором.
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