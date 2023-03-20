Простий рецепт паски, яка вдається завжди: Євген Клопотенко поділився хитрощами

Великдень 2023 року припадає на 16 квітня. До світлого свята залишається менше місяця, тому варто вже подумати, що будете готувати на святковий стіл. Євген Клопотенко пропонує простий рецепт паски, яка вдається завжди. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.