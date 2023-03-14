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Просто і смачно: паштет зі шпротів та яєць, який можна намащувати на хліб

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
828
Час на прочитання
1 хв
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Просто і смачно: паштет зі шпротів та яєць, який можна намащувати на хліб

Паштет зі шпротів і яєць з додаванням плавленого сиру / Фото: pixabay.com

Якщо хочеться спробувати щось смачне, але немає бажання довго стояти біля плити, можна приготувати паштет зі шпротів та яєць. Це швидкий і смачний рецепт страви, яку можна намащувати на хліб. Як готувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram фудблогерка Оксана Плінгей (ksu_foodbloger). Таке смачне намазування зі шпротів, плавленого сиру та яєць можна приготувати за п'ять хвилин.

Для цього вам знадобиться зовсім мало інгредієнтів:

  • 1 банка шпротів;
  • 2 яйця;
  • 2 морквини;
  • 2 плавлені сирки;
  • 2 столові ложки майонезу;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Яйця та моркву потрібно заздалегідь зварити. В готовому вигляді нарізати довільними шматками.
  2. Також порізати плавлений сир.
  3. Ці інгредієнти викласти до чаші блендера, додати шпроти, майонез, посолити й поперчити. Збити до однорідності.

Такий паштет зі шпротів і яєць можна подавати на стіл з хлібом, багетом чи грінками. Він стане чудовим варіантом перекусу або додатковою стравою на обід.

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Дата публікації
Перегляди
828
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