Просто і смачно: паштет зі шпротів та яєць, який можна намащувати на хліб

Якщо хочеться спробувати щось смачне, але немає бажання довго стояти біля плити, можна приготувати паштет зі шпротів та яєць. Це швидкий і смачний рецепт страви, яку можна намащувати на хліб. Як готувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram фудблогерка Оксана Плінгей (ksu_foodbloger). Таке смачне намазування зі шпротів, плавленого сиру та яєць можна приготувати за п'ять хвилин.
Для цього вам знадобиться зовсім мало інгредієнтів:
- 1 банка шпротів;
- 2 яйця;
- 2 морквини;
- 2 плавлені сирки;
- 2 столові ложки майонезу;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
- Яйця та моркву потрібно заздалегідь зварити. В готовому вигляді нарізати довільними шматками.
- Також порізати плавлений сир.
- Ці інгредієнти викласти до чаші блендера, додати шпроти, майонез, посолити й поперчити. Збити до однорідності.
Такий паштет зі шпротів і яєць можна подавати на стіл з хлібом, багетом чи грінками. Він стане чудовим варіантом перекусу або додатковою стравою на обід.
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