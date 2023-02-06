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Просто візьміть фарш та склянку сиру: рецепт смачних швидких котлет в духовці

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1600
Час на прочитання
1 хв
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Просто візьміть фарш та склянку сиру: рецепт смачних швидких котлет в духовці

Котлети з сиром

Як приготувати ніжні котлети в духовці з сиром, читайте в матеріалі ТСН.ua

Котлети завдяку додавання сиру в фарш виходять ніжними та соковитими. Але водночас сир в готових котлетах на смак не відчувається. Ще й до того такі котлети добре тримають форму та не розвалюються.

Інгредієнти:

  • Фарш – 500 г,
  • Яйце – 2 шт.,
  • Сир – 200 г,
  • Сухарі панірувальні – 50 г,
  • Вода – 50 мл,
  • Цибуля – 2 шт.,
  • Часник – 2 зуб.,
  • Сіль – 1 ч. л,
  • Чорний перець – на (свій) смак.

Приготування котлет:

  • Беремо сир та добре його розмішуємо, щоб не було грудочок, до однорідної маси.
  • До фаршу додаємо перетертий сир, два яйця, чайну ложку солі, перець. Все добре перемішуємо.
  • Розрізану цибулю та зубчики часнику перемелюємо у блендері.Додаємо  до фаршу з інгредієнтами.
  • Сухарі перемішуємо з водою.
  • До суміші з фаршем додаємо перемелену цибулю з часником та розчинені у воді сухарі. Все остаточно перемішуємо.
  • Змащуємо деко олією, формуємо руками котлети та викладаємо на нього
  • Випікаємо в духовці 30 35 хвилин за температури 180 градусів.

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Дата публікації
Перегляди
1600
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