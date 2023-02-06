Просто візьміть фарш та склянку сиру: рецепт смачних швидких котлет в духовці

Як приготувати ніжні котлети в духовці з сиром, читайте в матеріалі ТСН.ua

Котлети завдяку додавання сиру в фарш виходять ніжними та соковитими. Але водночас сир в готових котлетах на смак не відчувається. Ще й до того такі котлети добре тримають форму та не розвалюються.

Інгредієнти:

Фарш – 500 г,

Яйце – 2 шт.,

Сир – 200 г,

Сухарі панірувальні – 50 г,

Вода – 50 мл,

Цибуля – 2 шт.,

Часник – 2 зуб.,

Сіль – 1 ч. л,

Чорний перець – на (свій) смак.

Приготування котлет:

Беремо сир та добре його розмішуємо, щоб не було грудочок, до однорідної маси.

До фаршу додаємо перетертий сир, два яйця, чайну ложку солі, перець. Все добре перемішуємо.

Розрізану цибулю та зубчики часнику перемелюємо у блендері.Додаємо до фаршу з інгредієнтами.

Сухарі перемішуємо з водою.

До суміші з фаршем додаємо перемелену цибулю з часником та розчинені у воді сухарі. Все остаточно перемішуємо.

Змащуємо деко олією, формуємо руками котлети та викладаємо на нього

Випікаємо в духовці 30 35 хвилин за температури 180 градусів.

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