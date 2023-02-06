Просто візьміть фарш та склянку сиру: рецепт смачних швидких котлет в духовці

Як приготувати ніжні котлети в духовці з сиром, читайте в матеріалі ТСН.ua
Котлети завдяку додавання сиру в фарш виходять ніжними та соковитими. Але водночас сир в готових котлетах на смак не відчувається. Ще й до того такі котлети добре тримають форму та не розвалюються.
Інгредієнти:
- Фарш – 500 г,
- Яйце – 2 шт.,
- Сир – 200 г,
- Сухарі панірувальні – 50 г,
- Вода – 50 мл,
- Цибуля – 2 шт.,
- Часник – 2 зуб.,
- Сіль – 1 ч. л,
- Чорний перець – на (свій) смак.
Приготування котлет:
- Беремо сир та добре його розмішуємо, щоб не було грудочок, до однорідної маси.
- До фаршу додаємо перетертий сир, два яйця, чайну ложку солі, перець. Все добре перемішуємо.
- Розрізану цибулю та зубчики часнику перемелюємо у блендері.Додаємо до фаршу з інгредієнтами.
- Сухарі перемішуємо з водою.
- До суміші з фаршем додаємо перемелену цибулю з часником та розчинені у воді сухарі. Все остаточно перемішуємо.
- Змащуємо деко олією, формуємо руками котлети та викладаємо на нього
- Випікаємо в духовці 30 35 хвилин за температури 180 градусів.
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