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Просто все змішати: медівник без яєць, сметани і масла

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
652
Час на прочитання
1 хв
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Просто все змішати: медівник без яєць, сметани і масла

Як готувати простий медівник на кефірі? / Фото: Pexels

Готувати медівник на кефірі легко і дешево. Цей рецепт не потребує вартісних інгредієнтів, але до чаю він смакує відмінно. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як готувати простий медівник на кефірі.

Рецептом простого медівника на кефірі, який тане у роті, поділилася на своєму YouTube-каналі кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти (на форму 20х20х5 см):

  • 2 яйця;
  • 50 г цукру;
  • 120 г меду;
  • 12 мл кефіру;
  • 1 чайна ложка соди;
  • 200 г борошна;
  • 40 г родзинок (за бажанням).

Як приготувати медівник без випікання окремих коржів — покрокова інструкція:

  1. В окрему глибоку миску вибити яйця, додати цукор і збивати, поки маса не збільшиться у об'ємі та посвітлішає. Тоді влити мед та продовжувати збивати.
  2. Тепер потрібно додати в масу кефір та соду (в цьому рецепті гасити її не потрібно). Просійте борошно.
  3. На цьому етапі можете додати улюблені спеції (наприклад, до пряників, корицю) та родзинки. Замішайте тісто. Воно повинне вийти досить рідким, стікати з лопатки.
  4. Вилийте тісто у підготовлену форму (застелена пергаментом і змащена маслом). Випікайте за температури 170 градусів 40 хвилин.

Готовий медівник потрібно остудити, дістати з форми і притрусити цукровою пудрою для прикрашання.

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Дата публікації
Перегляди
652
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