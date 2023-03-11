Просто все змішати: медівник без яєць, сметани і масла

Готувати медівник на кефірі легко і дешево. Цей рецепт не потребує вартісних інгредієнтів, але до чаю він смакує відмінно. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як готувати простий медівник на кефірі.
Рецептом простого медівника на кефірі, який тане у роті, поділилася на своєму YouTube-каналі кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти (на форму 20х20х5 см):
- 2 яйця;
- 50 г цукру;
- 120 г меду;
- 12 мл кефіру;
- 1 чайна ложка соди;
- 200 г борошна;
- 40 г родзинок (за бажанням).
Як приготувати медівник без випікання окремих коржів — покрокова інструкція:
- В окрему глибоку миску вибити яйця, додати цукор і збивати, поки маса не збільшиться у об'ємі та посвітлішає. Тоді влити мед та продовжувати збивати.
- Тепер потрібно додати в масу кефір та соду (в цьому рецепті гасити її не потрібно). Просійте борошно.
- На цьому етапі можете додати улюблені спеції (наприклад, до пряників, корицю) та родзинки. Замішайте тісто. Воно повинне вийти досить рідким, стікати з лопатки.
- Вилийте тісто у підготовлену форму (застелена пергаментом і змащена маслом). Випікайте за температури 170 градусів 40 хвилин.
Готовий медівник потрібно остудити, дістати з форми і притрусити цукровою пудрою для прикрашання.
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