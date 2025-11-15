- Дата публікації
Проводим Різдвяний піст 2025 року смачно: 5 ідей для різноманітної пісної вечері
Вже сьогодні розпочинається Різдвяний піст, який за новим церковним календарем триватиме до середи, 24 грудня.
Цей час — не лише період духовного очищення та переосмислення, а й можливість переосмислити своє харчування. Навіть утримуючись від звичних продуктів, можна готувати смачні, різноманітні та поживні страви.
Пісна їжа здатна бути не лише корисною, а й справді святковою, якщо додати трохи фантазії. Ми підготували добірку Топ-5 рецептів вечері у Різдвяний піст, які не містять м’яса та молочних продуктів, але при цьому насичують і радують смаком.
Гречка з грибами та цибулею
Інгредієнти:
гречка — 1 склянка;
гриби (шампіньйони або лісові) — 300 г;
цибуля — 1 шт.;
олія, сіль, перець.
Гречку відваріть до готовності. Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистого кольору, потім додайте гриби й тушкуйте до м’якості. Змішайте з кашею та приправте за смаком. Проста, ароматна страва, яка однаково пасує для буденного обіду й святкового столу.
Тушкована квасоля з овочами
Інгредієнти:
біла або червона квасоля — 1 склянка;
морква — 1 шт.;
цибуля — 1 шт.;
болгарський перець — 1 шт.;
томатна паста — 2 ст. ложки;
часник, зелень.
Квасолю замочіть на ніч і відваріть до готовності. Овочі обсмажте на олії, додайте томатну пасту і трохи води, потім викладіть квасолю. Тушкуйте під кришкою 10–15 хвилин. Ароматна, ситна і білкова страва стане чудовою основою вечері.
Картопляні зрази з квашеною капустою
Інгредієнти:
картопля — 6–7 шт.;
квашена капуста — 200 г;
цибуля;
борошно або панірувальні сухарі;
олія.
Зварену картоплю перетріть у пюре з невеликою кількістю солі. Квашену капусту обсмажте з цибулею до м’якості. Сформуйте з картоплі коржики, покладіть начинку, обваляйте у сухарях і обсмажте до золотистої скоринки. Ніжна начинка й хрустка оболонка роблять ці зрази справжньою смакотою.
Перловка з овочами та спеціями
Інгредієнти:
перлова крупа — 1 склянка;
морква;
цибуля;
кабачок або перець;
олія;
спеції;
соєвий соус за бажанням.
Перловку промийте і відваріть до готовності. Овочі обсмажте на олії, додайте спеції (куркуму, паприку) та змішайте з крупою. За бажанням додайте ложку соєвого соусу для більш насиченого смаку. Страва однаково добре смакує теплою і охолодженою.
Узвар і пісні млинці
Для солодкого завершення вечері приготуйте узвар із сушених фруктів: груш, яблук, родзинок. До нього пасують пісні млинці на воді з додаванням трохи олії та цукру. Подавайте з варенням, медом або маковою начинкою. Простий і домашній десерт наповнить оселю ароматом дитинства.