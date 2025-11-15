ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Проводим Різдвяний піст 2025 року смачно: 5 ідей для різноманітної пісної вечері

Вже сьогодні розпочинається Різдвяний піст, який за новим церковним календарем триватиме до середи, 24 грудня.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Різдвяний піст: меню

Різдвяний піст: меню / © Фото з відкритих джерел

Цей час — не лише період духовного очищення та переосмислення, а й можливість переосмислити своє харчування. Навіть утримуючись від звичних продуктів, можна готувати смачні, різноманітні та поживні страви.

Пісна їжа здатна бути не лише корисною, а й справді святковою, якщо додати трохи фантазії. Ми підготували добірку Топ-5 рецептів вечері у Різдвяний піст, які не містять м’яса та молочних продуктів, але при цьому насичують і радують смаком.

Гречка з грибами та цибулею

Інгредієнти:

  • гречка — 1 склянка;

  • гриби (шампіньйони або лісові) — 300 г;

  • цибуля — 1 шт.;

  • олія, сіль, перець.

Гречку відваріть до готовності. Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистого кольору, потім додайте гриби й тушкуйте до м’якості. Змішайте з кашею та приправте за смаком. Проста, ароматна страва, яка однаково пасує для буденного обіду й святкового столу.

Тушкована квасоля з овочами

Інгредієнти:

  • біла або червона квасоля — 1 склянка;

  • морква — 1 шт.;

  • цибуля — 1 шт.;

  • болгарський перець — 1 шт.;

  • томатна паста — 2 ст. ложки;

  • часник, зелень.

Квасолю замочіть на ніч і відваріть до готовності. Овочі обсмажте на олії, додайте томатну пасту і трохи води, потім викладіть квасолю. Тушкуйте під кришкою 10–15 хвилин. Ароматна, ситна і білкова страва стане чудовою основою вечері.

Картопляні зрази з квашеною капустою

Інгредієнти:

  • картопля — 6–7 шт.;

  • квашена капуста — 200 г;

  • цибуля;

  • борошно або панірувальні сухарі;

  • олія.

Зварену картоплю перетріть у пюре з невеликою кількістю солі. Квашену капусту обсмажте з цибулею до м’якості. Сформуйте з картоплі коржики, покладіть начинку, обваляйте у сухарях і обсмажте до золотистої скоринки. Ніжна начинка й хрустка оболонка роблять ці зрази справжньою смакотою.

Перловка з овочами та спеціями

Інгредієнти:

  • перлова крупа — 1 склянка;

  • морква;

  • цибуля;

  • кабачок або перець;

  • олія;

  • спеції;

  • соєвий соус за бажанням.

Перловку промийте і відваріть до готовності. Овочі обсмажте на олії, додайте спеції (куркуму, паприку) та змішайте з крупою. За бажанням додайте ложку соєвого соусу для більш насиченого смаку. Страва однаково добре смакує теплою і охолодженою.

Узвар і пісні млинці

Для солодкого завершення вечері приготуйте узвар із сушених фруктів: груш, яблук, родзинок. До нього пасують пісні млинці на воді з додаванням трохи олії та цукру. Подавайте з варенням, медом або маковою начинкою. Простий і домашній десерт наповнить оселю ароматом дитинства.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

