Печиво / © Associated Press

Пісочне печиво — дуже смачний і простий десерт, який ідеально підійде для будь-якого застілля або чаювання. Але як же приготувати ідеальне тісто для такого печива? Існує простий трюк, який досвідчені кондитери використовують роками.

Про це пише видання Inspiracje.

Секрет успішної випічки, основного продукту кондитерів, — це яблучний оцет. Він діє як тонкий регулятор, розпушуючи глютен, тому тісто залишається хрумким і ніжним, зберігаючи свою еластичність. Яблучний оцет має злегка кисле середовище, і воно перешкоджає надмірному утворенню глютену під час замішування. Воно також підсилює смак масла та цукру, надаючи готовій випічці насиченішого аромату.

Найкраще змішувати його з вологими інгредієнтами — додайте його до яєць або молока і добре перемішайте перед додаванням борошна.

Ще один секрет: не перемішуйте тісто. Що менше перемішування, торкання та оброблення, то делікатніше тісто. Сформувавши тісто в кулю, бажано охолодити його на 30−60 хвилин. І ще важливий момент — до пісочного тіста ми не додаємо розпушувач.

