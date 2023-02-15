Пухкий і золотистий омлет: власний досвід, щоб не припускатися помилок

Здавалося б, омлет — найзвичайніша страва на сніданок. Але, виявляється, його можна приготувати ще краще, якщо не припускатися деяких помилок. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Я завжди думала, що приготування омлету — це проста справа. Готувала його на борошні, молоці, з додаванням зелені та овочів. Однак, якось побачила в Мережі поради, де розповідали, що зробити, щоб омлет на сковороді залишався пухким та золотистим. Тепер готую лише так."

Рецепт: як зробити звичайний омлет на сковороді

Ця страва готується з простих інгредієнтів. Що потрібно для омлету? Окрім яєць, вам також знадобляться борошно, молоко, сіль та улюблені спеції. Дехто також додає вершкове масло. Вважається, що краще смажити омлет саме на ньому, адже тоді страва вийде смачнішою. Якщо у вас немає вершкового масла, його можна без проблем замінити олією. А ось спред чи маргарин для приготування омлету не підходить.

Ще одне важливе запитання: що додати до омлету, якщо під рукою немає молока. Підійдуть бульйон, вода, сметана та кефір. Пропорції такі: на одне яйце потрібно взяти 2 столові ложки рідини.

В суміш обов'язково додаються спеції. Можете взяти ті, які ви найбільше любите: петрушку, кріп, майоран, розмарин, базилік. В магазинах також продаються спеціальні суміші приправ для омлету.

Пухкий омлет на сковороді готується так. Якщо ви використовуєте для приготування парову баню, то страва готується на одному боці. На звичайній сковорідці омлет перевертається. Так він отримає апетитну золотисту скоринку. А щоб омлет не осідав і залишався пухким, потрібно дотримуватися правильного температурного режиму, поступово зменшуючи вогонь. Під час приготування 4-5 хвилин омлет тримають під кришкою, а потім її знімають.

Як зробити омлет на сковороді: помилки під час приготування

Страва дуже чутлива до зміни температури, навіть під час змішування інгредієнтів. Ось таких помилок краще не припускатися:

Холодне молоко не можна додавати — воно повинно бути кімнатної температури. Тільки в такому разі можна отримати пухкий омлет. А через холодне молоко страва осідає. Омлет повинен складатися на 50% з молока і на 50% з яєць, якщо іншого не написано в рецепті — якщо пропорції змінити, страва точно освяде в процесі приготування. Сильний вогонь зіпсує страву — готувати потрібно на середньому вогні, інакше білок запечеться і не встигне піднятися.

Коли з'явилася золотиста скоринка, страву можна знімати з плити. Якщо готується омлет на борошні, він повинен пружинити від натискання.

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