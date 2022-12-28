Секрети ніжного бісквіта, який не опадає

Як приготувати ніжний, повітряний бісквіт, який не буде опадати, читайте в матеріалі ТСН.ua

Господиням відомо, що бісквітне тісто досить примхливе. Щоб воно не опало, а тістечко чи виріб вийшов не збитим, а ніжним та пишним, потрібно знати та дотримуватись певних правил.

Інгредієнти для приготування бісквіта. Будь-який бісквіт готується з трьох інгредієнтів — цукру, яєць та борошна. На одне куряче яйце потрібно брати по 30 г цукру та борошна.

Температура інгредієнтів. Всі інгредієнти для приготування бісквіта, так само як і посуд, де вони будуть перемішуватись повинні бути однакової температури. І чим нижча температура, тим краще.

Посуд. Щоб білки добре збивались, посуд, в якому це відбувається повинен бути сухим та знежиреним. Для цього перед приготуванням, протріть посуд паперовим рушником, ще краще змочіть оцтом чи соком лимона, щоб краще знежирити поверхню.

Борошно для приготування бісквіта потрібно просіяти через сито декілька разів.

Білки від жовтків потрібно ретельно розділити та збивати з цукром окремо.

Потрібно "вгадати" з часом збивання яєць. Якщо яйця збити недостатньо добре, то в бісквіті буде мало бульбашок повітря, він не підніметься, або швидко опаде. Збивати яйця потрібно до білої пишної піни. Цукор можна додавати поступово з початку збивання. Якщо збивати занадто довго, можна зруйнувати бульбашки повітря, які власне і роблять тісто пишним.

Тісто довго протримали після збивання. Бісквіт потрібно випікати відразу після збиття, інакше бульбашки вивітряться.

Неправильна температура випікання. Якщо помістити бісквіт випікатися при занадто високій температурі, він зразу осяде. Оптимальна температура випікання – 150º, відкривати духовку під час випікання не можна.

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