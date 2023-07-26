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Рецепт смачних квашених помідорів, ще й розсолу від похмілля на додачу

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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1562
Час на прочитання
2 хв
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Рецепт смачних квашених помідорів, ще й розсолу від похмілля на додачу

Рецепт квашених помідорів

Як заквасити помідори з цукром на зиму або за 4 дні зі смачним розсолом

Розповідаємо, як заквасити такі помідори у 10 -ти літровому пластиковому відрі.

Інгредієнти на 10-літрову місткість 

  • помідори – 7,5 – 8,5 кг,
  • вода – 5 л,
  • сіль – 350 г,
  • цукор – 5 ст.ложок (на кожний літр води додається 1 ст.ложка цукру з гіркою),
  • часник  - від 10 до 5 зубків
  • перець болгарський – 1 шт.,
  • щоб не утворювалась пліснява після вибражування потрібно буде додати 1 ст. ложку порошку гірчиці,
  • листя вишні, малини, смородини, хрону,
  • перець гострий – 1-2 шт. або на смак,
  • корінь хрону – 1 шт., (50-70 гр.).

Як приготувати квашені помідори

  • Щільні помідори, без пошкоджень ретельно миємо та даємо стекти води.
  • Готуємо маринад - в холодній воді розчиняємо сіль. Розчиняємо у розсолі цукор.
  • На дно відерка  чи місткості кладемо все листя, шматочки кореня хрону, частину часнику.
  • Викладаємо половину помідорів, кладемо шматочки гострого  та болгарського перцю, зелень і часник.  Докладаємо до верху помідори, що залишилися.
  • Зверху накриваємо помідори зеленню і обов’язково листям хрону, саме вони перешкоджають появі плісняви.
  • У розсолі розчиняємо цукор і заливаємо у помідори.
  • Прикриваємо кришкою, але не закриваємо щільно.

Щоб приготувати квашені помідори на зиму, ставимо їх у прохолодне та темне місце. В такому разі готові вони будуть через місяць і стоятимуть в холоді довго. 

Якщо хочете поласувати квашеними помідорами літом, поставте їх у тепле місце, вони будуть готові через 4 дні. 

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Дата публікації
Перегляди
1562
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