Рецепт смачних квашених помідорів, ще й розсолу від похмілля на додачу

Як заквасити помідори з цукром на зиму або за 4 дні зі смачним розсолом
Розповідаємо, як заквасити такі помідори у 10 -ти літровому пластиковому відрі.
Інгредієнти на 10-літрову місткість
- помідори – 7,5 – 8,5 кг,
- вода – 5 л,
- сіль – 350 г,
- цукор – 5 ст.ложок (на кожний літр води додається 1 ст.ложка цукру з гіркою),
- часник - від 10 до 5 зубків
- перець болгарський – 1 шт.,
- щоб не утворювалась пліснява після вибражування потрібно буде додати 1 ст. ложку порошку гірчиці,
- листя вишні, малини, смородини, хрону,
- перець гострий – 1-2 шт. або на смак,
- корінь хрону – 1 шт., (50-70 гр.).
Як приготувати квашені помідори
- Щільні помідори, без пошкоджень ретельно миємо та даємо стекти води.
- Готуємо маринад - в холодній воді розчиняємо сіль. Розчиняємо у розсолі цукор.
- На дно відерка чи місткості кладемо все листя, шматочки кореня хрону, частину часнику.
- Викладаємо половину помідорів, кладемо шматочки гострого та болгарського перцю, зелень і часник. Докладаємо до верху помідори, що залишилися.
- Зверху накриваємо помідори зеленню і обов’язково листям хрону, саме вони перешкоджають появі плісняви.
- У розсолі розчиняємо цукор і заливаємо у помідори.
- Прикриваємо кришкою, але не закриваємо щільно.
Щоб приготувати квашені помідори на зиму, ставимо їх у прохолодне та темне місце. В такому разі готові вони будуть через місяць і стоятимуть в холоді довго.
Якщо хочете поласувати квашеними помідорами літом, поставте їх у тепле місце, вони будуть готові через 4 дні.
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