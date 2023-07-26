Рецепт смачних квашених помідорів, ще й розсолу від похмілля на додачу

Як заквасити помідори з цукром на зиму або за 4 дні зі смачним розсолом

Розповідаємо, як заквасити такі помідори у 10 -ти літровому пластиковому відрі.

Інгредієнти на 10-літрову місткість

помідори – 7,5 – 8,5 кг,

вода – 5 л,

сіль – 350 г,

цукор – 5 ст.ложок (на кожний літр води додається 1 ст.ложка цукру з гіркою),

часник - від 10 до 5 зубків

перець болгарський – 1 шт.,

щоб не утворювалась пліснява після вибражування потрібно буде додати 1 ст. ложку порошку гірчиці,

листя вишні, малини, смородини, хрону,

перець гострий – 1-2 шт. або на смак,

корінь хрону – 1 шт., (50-70 гр.).

Як приготувати квашені помідори

Щільні помідори, без пошкоджень ретельно миємо та даємо стекти води.

Готуємо маринад - в холодній воді розчиняємо сіль. Розчиняємо у розсолі цукор.

На дно відерка чи місткості кладемо все листя, шматочки кореня хрону, частину часнику.

Викладаємо половину помідорів, кладемо шматочки гострого та болгарського перцю, зелень і часник. Докладаємо до верху помідори, що залишилися.

Зверху накриваємо помідори зеленню і обов’язково листям хрону, саме вони перешкоджають появі плісняви.

У розсолі розчиняємо цукор і заливаємо у помідори.

Прикриваємо кришкою, але не закриваємо щільно.

Щоб приготувати квашені помідори на зиму, ставимо їх у прохолодне та темне місце. В такому разі готові вони будуть через місяць і стоятимуть в холоді довго.

Якщо хочете поласувати квашеними помідорами літом, поставте їх у тепле місце, вони будуть готові через 4 дні.

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