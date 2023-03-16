Рецепт знайомого з дитинства вафельного торта, секрет якого - в неймовірному кремі

Єлизавета Глінська поділилася рецептом приготуванням вафельного торта з карамельним масляним кремом та арахісом.

Для карамельного масляного крему для торта з дев'яти коржів потрібні такі продукти:

100 мл води,

180 г цукру,

80 г жовтка,

220 г вершкового масла,

200 г вареного згущеного молока,

150 г обсмаженого арахісу.

Для шоколадної глазурі знадобляться 150 г чорного шоколаду та 20 мл рослинної рафінованої олії.

Готуємо карамельний масляний крем і глазур

До сотейника наливаємо воду, додаємо цукор, варимо сироп до температури 116°. Для того, щоб зорієнтуватися, як довго повинен варитися сироп, щоб досягнути такої температури, варіть приблизно 5 хвилин після закипання. На вигляд сироп має висіти на лопатці, а не стікати. Його не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.

Збийте міксером жовтки. Під час збивання тонким струмком влийте сироп. Коли суміш трохи охолоне, додайте варене згущене молоко і вершкове масло. Збийте суміш міксером до однорідної маси.

Для приготування глазурі розтопіть шоколад і додайте до нього олію, добре перемішайте.

Арахіс подрібніть до крихти за допомогою качалки. До речі, арахіс можна замінити на будь-який інший горіх, який ви любите. Але перед цим його потрібно підсмажити.

Як зібрати вафельний торт

На кожний вафельний корж покладіть по дві ложки карамельного крему, рівномірно розподіліть його та посипте крихтою арахісу. Зверху покрийте торт шоколадною глазур'ю. Також рівномірно розподіліть глазур по краях, посипте його подрібненим арахісом.

Поставте вафельний торт до холодильника на 5-6 годин, щоб він добре настоявся.

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