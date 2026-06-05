Рецепт ідеального яйця пашот в мікрохвильовці за 60 секунд: чому варто забути про плиту

Яйця пашот

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Для того щоб успішно приготувати яйце пашот у мікрохвильовці, не потрібно бути професійним кухарем. Усе геніальне — просто, і цей метод доводить, що плита для цієї страви не є обов’язковою.

Ось детальніша інструкція. Цей метод надзвичайно простий і потребує мінімум зусиль.

Як приготувати яйця пашот у мікрохвильовці

Візьміть рамекін або глибоку чашку, наповніть її половиною склянки води кімнатної температури та додайте дрібку солі. Важливо, щоб води було достатньо для повного занурення яйця, але вона не має виливатися через край. Рамекін — це невелика порційна керамічна, скляна або порцелянова формочка з високими стінками. Зазвичай вони мають циліндричну форму. Якщо у вас немає спеціального рамекіна, не хвилюйтеся: чудово підійде звичайна керамічна піала, глибока чашка або скляна миска невеликого діаметру. Головна умова — ємність має бути придатною для використання в мікрохвильовій печі (на ній має бути відповідне маркування).

Обережно розбийте яйце у воду, намагаючись не пошкодити його структуру.

Поставте ємність у мікрохвильову піч на високу потужність. Для рідкого жовтка достатньо 40–45 секунд, а для твердішого — близько однієї хвилини.

Після завершення приготування акуратно дістаньте яйце за допомогою шумовки або сита.

Щоб отримати ідеальний результат з першого разу, варто врахувати кілька нюансів.

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Потужність мікрохвильовок відрізняється, тому почніть із 40 секунд, поступово додаючи по 5 секунд, доки не знайдете свій ідеальний час.

Хоча випадки розриву жовтка трапляються рідко, як додаткову пересторогу можна акуратно проткнути жовток зубочисткою перед початком приготування.

Пашот, приготований таким чином, чудово смакує на тостах з авокадо, у складі салатів або як додаток до рису з овочами та гострим соусом.

Такий сніданок готується швидше, ніж ви встигнете зробити собі каву, а мити доведеться лише одну маленьку чашку. Яйце пашот ідеально смакує на підсмаженому хлібі, з авокадо, свіжою зеленню або гострим соусом.

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