ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Рецепт маринованої капусти з буряком як з магазину

Приготувати пікантну та апетитну закуску із свіжої білокачанної капусти — легко та просто.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Апетитна і хрумка закуска

Апетитна і хрумка закуска / © Credits

Маринована капуста таким способом цілком може претендувати на окрему страву на святковому столі.

Як приготувати — читайте нижче.

Інгредієнти:

  • велика капустина

  • 200 грамів очищеного буряка нарізаного соломкою

  • 100 грамів коріння селери

  • 50 грамів очищеного часнику

  • 1 чайна ложка кмину

  • 1 літр води

  • 45 грамів солі

  • 2 столові ложки меду

Спосіб приготування

Капусту необхідно нарізати довільними шматками середнього розміру такої форми, яка вам до вподоби.

Свіжий буряк очистити від шкірки та нарізати соломкою. Те ж саме зробити з коренем селери.

Візьміть посуд в якому плануєте приготувати мариновану капусту. Викладіть шарами — капуста, потім буряк, селера. Між кожним шаром потрібно додати нарізаний шматочками часник та приправу кмину. Робити в такій послідовності поки не закінчаться інгредієнти.

Готуємо маринад. Для цього в гарячу воду необхідно додати мед та сіль, ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти розчинилися. Далі маринадом залити овочі, щоб вода ледь покривала верхівку.

Далі банку необхідно накрити марлею і відправити у темне місце з кімнатною температурою 7-14 градусів. Вже через два тижні можна куштувати мариновану капусту з буряком. Коли капуста стане однотонного кольору, це означатиме, що вона готова. Після цього необхідно посуд з маринованою капустою накрити кришкою і помістити у холодне місце.

Раніше ми писали про те, як приготувати рибні пельмені — спробуйте і ви здивувати домочадців та гостей.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie