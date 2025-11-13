Рецепт маринованої капусти з буряком як з магазину

Апетитна і хрумка закуска / © Credits

Маринована капуста таким способом цілком може претендувати на окрему страву на святковому столі.

Як приготувати — читайте нижче.

Інгредієнти:

велика капустина

200 грамів очищеного буряка нарізаного соломкою

100 грамів коріння селери

50 грамів очищеного часнику

1 чайна ложка кмину

1 літр води

45 грамів солі

2 столові ложки меду

Спосіб приготування

Капусту необхідно нарізати довільними шматками середнього розміру такої форми, яка вам до вподоби.

Свіжий буряк очистити від шкірки та нарізати соломкою. Те ж саме зробити з коренем селери.

Візьміть посуд в якому плануєте приготувати мариновану капусту. Викладіть шарами — капуста, потім буряк, селера. Між кожним шаром потрібно додати нарізаний шматочками часник та приправу кмину. Робити в такій послідовності поки не закінчаться інгредієнти.

Готуємо маринад. Для цього в гарячу воду необхідно додати мед та сіль, ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти розчинилися. Далі маринадом залити овочі, щоб вода ледь покривала верхівку.

Далі банку необхідно накрити марлею і відправити у темне місце з кімнатною температурою 7-14 градусів. Вже через два тижні можна куштувати мариновану капусту з буряком. Коли капуста стане однотонного кольору, це означатиме, що вона готова. Після цього необхідно посуд з маринованою капустою накрити кришкою і помістити у холодне місце.

