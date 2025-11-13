- Дата публікації
-
- Категорія
- Їжа
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
Рецепт маринованої капусти з буряком як з магазину
Приготувати пікантну та апетитну закуску із свіжої білокачанної капусти — легко та просто.
Маринована капуста таким способом цілком може претендувати на окрему страву на святковому столі.
Як приготувати — читайте нижче.
Інгредієнти:
велика капустина
200 грамів очищеного буряка нарізаного соломкою
100 грамів коріння селери
50 грамів очищеного часнику
1 чайна ложка кмину
1 літр води
45 грамів солі
2 столові ложки меду
Спосіб приготування
Капусту необхідно нарізати довільними шматками середнього розміру такої форми, яка вам до вподоби.
Свіжий буряк очистити від шкірки та нарізати соломкою. Те ж саме зробити з коренем селери.
Візьміть посуд в якому плануєте приготувати мариновану капусту. Викладіть шарами — капуста, потім буряк, селера. Між кожним шаром потрібно додати нарізаний шматочками часник та приправу кмину. Робити в такій послідовності поки не закінчаться інгредієнти.
Готуємо маринад. Для цього в гарячу воду необхідно додати мед та сіль, ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти розчинилися. Далі маринадом залити овочі, щоб вода ледь покривала верхівку.
Далі банку необхідно накрити марлею і відправити у темне місце з кімнатною температурою 7-14 градусів. Вже через два тижні можна куштувати мариновану капусту з буряком. Коли капуста стане однотонного кольору, це означатиме, що вона готова. Після цього необхідно посуд з маринованою капустою накрити кришкою і помістити у холодне місце.
Раніше ми писали про те, як приготувати рибні пельмені — спробуйте і ви здивувати домочадців та гостей.