- Дата публікації
-
- Категорія
- Їжа
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Рибні пельмені — зметуть зі столу за лічені хвилини
Щоб зробити пельмені з рибою, краще всього брати філе морських порід: минтай, хек, пангасіус, морський окунь або зубатку.
Рибні пельмені — страва маловідома, але дуже смачна. У приготуванні — нічого складного, а всі інгредієнти доступні. Приготуйте такі пельмені — здивуйте домочадців та гостей.
Рибні пельмені
Інгредієнти на 1 кг пельменів:
рибний фарш — 350 г
цибуля натерта на тертці або пропущена через м’ясорубку — 110 г
сіль і перець — за смаком
Для тіста:
борошно — 600 г
вода — 180 мл
рослинна олія — 30 мл
яйця — 2 штуки
сіль
Спосіб приготування:
Змішати воду, яйця, олію та сіль. У миску всипати борошно (краще одразу візьміть 580–590 г, а потім борошно можна додати в процесі вимішування). У центрі миски зробити в борошні ямку і влити рідину. І замісити туге, еластичне тісто.
Замотати в плівку і залишити відпочити щонайменше на пів години. Потім шматочок тіста розкачати і виліпити пельмені вручну або за допомогою спеціальної форми.
Зварити пельмені в киплячій підсоленій воді.
Раніше ми писали про те, як варити пельмені, щоб начинка залишалася соковитою. Більше про це читайте у новині.