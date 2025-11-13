ТСН у соціальних мережах

Їжа
8
1 хв

Рибні пельмені — зметуть зі столу за лічені хвилини

Щоб зробити пельмені з рибою, краще всього брати філе морських порід: минтай, хек, пангасіус, морський окунь або зубатку.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пельмені

Пельмені / © Pixabay

Рибні пельмені — страва маловідома, але дуже смачна. У приготуванні — нічого складного, а всі інгредієнти доступні. Приготуйте такі пельмені — здивуйте домочадців та гостей.

Рибні пельмені

Інгредієнти на 1 кг пельменів:

  • рибний фарш — 350 г

  • цибуля натерта на тертці або пропущена через м’ясорубку — 110 г

  • сіль і перець — за смаком

Для тіста:

  • борошно — 600 г

  • вода — 180 мл

  • рослинна олія — 30 мл

  • яйця — 2 штуки

  • сіль

Спосіб приготування:

Змішати воду, яйця, олію та сіль. У миску всипати борошно (краще одразу візьміть 580–590 г, а потім борошно можна додати в процесі вимішування). У центрі миски зробити в борошні ямку і влити рідину. І замісити туге, еластичне тісто.

Замотати в плівку і залишити відпочити щонайменше на пів години. Потім шматочок тіста розкачати і виліпити пельмені вручну або за допомогою спеціальної форми.

Зварити пельмені в киплячій підсоленій воді.

Раніше ми писали про те, як варити пельмені, щоб начинка залишалася соковитою. Більше про це читайте у новині.

