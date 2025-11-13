Пельмені / © Pixabay

Рибні пельмені — страва маловідома, але дуже смачна. У приготуванні — нічого складного, а всі інгредієнти доступні. Приготуйте такі пельмені — здивуйте домочадців та гостей.

Рибні пельмені

Інгредієнти на 1 кг пельменів:

рибний фарш — 350 г

цибуля натерта на тертці або пропущена через м’ясорубку — 110 г

сіль і перець — за смаком

Для тіста:

борошно — 600 г

вода — 180 мл

рослинна олія — 30 мл

яйця — 2 штуки

сіль

Спосіб приготування:

Змішати воду, яйця, олію та сіль. У миску всипати борошно (краще одразу візьміть 580–590 г, а потім борошно можна додати в процесі вимішування). У центрі миски зробити в борошні ямку і влити рідину. І замісити туге, еластичне тісто.

Замотати в плівку і залишити відпочити щонайменше на пів години. Потім шматочок тіста розкачати і виліпити пельмені вручну або за допомогою спеціальної форми.

Зварити пельмені в киплячій підсоленій воді.

Раніше ми писали про те, як варити пельмені, щоб начинка залишалася соковитою. Більше про це читайте у новині.