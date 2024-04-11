Салат із кульбаби: у чому його користь, як правильно приготувати

Як приготувати салат із кульбаби, щоб він був смачним і корисним

Саме зараз, коли яскраво-жовті суцвіття кульбаби прикрашають молоду зелень, рослина має найбільш цілющі властивості. Недаремно цю багаторічну рослину називають кульбабою лікарською.

Що лікує кульбаба

В цій чудовій рослині міститься безліч корисних речовин: інулін, холін, каротин, токоферол, кальцій, магній, калій, марганець, залізо, незамінні жирні кислоти, вітаміни A, C та групи B.

Завдяки такому складу кульбаба може:

боротися з весняним авітамінозом,

виводити з людського організму токсини,

стимулювати виділення жовчі, руйнувати каміння в жовчному міхурі,

попереджати діабет та ожиріння,

стимулювати діяльність серцево-судинної системи,

очищувати кров і знижувати рівень холестерину.

Забираємо з кульбаби непотрібну гіркоту

Для приготування різноманітних страв можна забрати з рослини зайву гіркоту. Хоча саме завдяки цій гіркоті покращується обмін речовин.

Позбутися гіркоти можна декількома способами. По-перше, можна просто відокремити зелену приквітку. Саме в цій частині найбільше гіркоти. Для їжі можна використовувати інші частини рослини. Можна молоде листя кульбаби вимочити в підсоленій воді, для цього потрібно потримати в ній листя від 20 хвилин до пів години. Основна гіркота піде і залишиться лише легкий присмак, такий самий, як у салатного листя.

Що можна готувати з кульбаби

Для споживання кульбаби можна використовувати як верхню частину, так і коріння. Молоде весняне листя кульбаби використовується для приготування різноманітних салатів, борщів, у деяких країнах його навіть маринують і заквашують, як капусту.

Квіти кульбаби використовуються для приготування вина та варення, з бутонів, що розкрилися, готують «кульбабовий мед».

Коріння кульбаби, підсмажене на олії, використовується для приготування напою, схожого на каву, за смаком воно нагадує смажену картоплю.

Рецепт салатів із кульбаби

Найпростіший салат із листя кульбаби

Щоб приготувати салат із кульбаби, помийте та підсушіть молоде листя рослини. Вимочувати його необов'язково. Дрібно наріжте, додайте олії та трохи лимонного соку. Салат можна заправити майонезом, додати до смаку сіль, гірчицю, перець тощо. Добре перемішати і відразу подавати до столу.

Салат із кульбаби з вареними яйцями

Для приготування такого салату знадобляться:

100-150 г листя кульбаби,

два варені яйця,

пучок зеленої цибулі,

сіль за смаком,

сметана – для заправки.

Листя кульбаби замочіть на 30-60 хвилин у холодній підсоленій воді або ошпарте окропом. Наріжте зелень, змішайте з вареними яйцями, посоліть і заправте сметаною.

Салат із кульбаби та редиски

Інгредієнти для салату:

150 г підготовленого листя кульбаби,

2 яйця,

пучок редиски,

1-2 ст. л консервованого горошку,

сметана чи майонез – для заправки.

Приготування:

Наріжте листя кульбаби, редьку наріжте тонкими кружальцями, варені яйця подрібніть.

Все перемішайте та заправте сметаною чи майонезом.

Читайте також: