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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Бюджетний і простий салат, від якого неможливо відірватися: візьміть банку шпротів і зелений горошок

Спробуйте цей простий салат з доступних інгредієнтів, який неодмінно сподобається кожному члену вашої родини.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
124 ккал
Салат зі шпротами і зеленим горошком: рецепт

Салат зі шпротами і зеленим горошком: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Цей салат підійде не лише на щодень, але й на святковий стіл. Хоча всі інгредієнти бюджетні, однак від цього його смак не змінюється на гірше.

Інгредієнти

картопля
3 шт.
зелений горошок
1 банка
шпроти
1 банка
червона цибуля
1 шт.
яйця
3 шт.
свіжі огірки
2 шт.
кріп
пучок
майонез
2-3 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Відварити картоплю і яйця. Картоплю нарізати кубиками, всипати в миску. З консервованого горошку злити рідину, додати до картоплі.

  2. Шпроти нарізати невеликими шматочками, додати до решти інгредієнтів в миску.

  3. Дрібно нарізати відварені яйця, нарізати кубиками огірки (якщо немає свіжих, можна замінити квашеними або маринованими).

  4. Дрібно нарізати червону цибулину і додати до решти інгредієнтів. Подрібнити зелень. Заправити салат майонезом.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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