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- Категорія
- Салати
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Бюджетний і простий салат, від якого неможливо відірватися: візьміть банку шпротів і зелений горошок
Спробуйте цей простий салат з доступних інгредієнтів, який неодмінно сподобається кожному члену вашої родини.
Цей салат підійде не лише на щодень, але й на святковий стіл. Хоча всі інгредієнти бюджетні, однак від цього його смак не змінюється на гірше.
Інгредієнти
- картопля
- 3 шт.
- зелений горошок
- 1 банка
- шпроти
- 1 банка
- червона цибуля
- 1 шт.
- яйця
- 3 шт.
- свіжі огірки
- 2 шт.
- кріп
- пучок
- майонез
- 2-3 ст. ложки
Процес приготування:
Відварити картоплю і яйця. Картоплю нарізати кубиками, всипати в миску. З консервованого горошку злити рідину, додати до картоплі.
Шпроти нарізати невеликими шматочками, додати до решти інгредієнтів в миску.
Дрібно нарізати відварені яйця, нарізати кубиками огірки (якщо немає свіжих, можна замінити квашеними або маринованими).
Дрібно нарізати червону цибулину і додати до решти інгредієнтів. Подрібнити зелень. Заправити салат майонезом.
Смачного!