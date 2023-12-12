Cалат із курячим філе, корейською морквою, болгарським перцем і кукурудзою: простий рецепт

Якщо куряче філе відварити заздалегідь, часу на приготування піде небагато. Всі інгредієнти чудово поєднуються між собою і, як результат, отримаємо смачний, ситний салат, який чудово підійде до святкового столу.
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт.
- морква по-корейськи
- 200 г
- кукурудза консервована
- 1 банка
- болгарський перець різних кольорів
- 3 шт.
- майонез
- сіль
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин. Остудіть і розберіть на волокна.
- Болгарський перець помийте. Видаліть плодоніжку з насінням і наріжте соломкою.
- До миски викладіть куряче філе, моркву по-корейськи, болгарський перець і кукурудзу (рідину злийте). Додайте майонез, сіль. Перемішайте.
- Викладіть до салатника і прикрасьте зеленню.
Поради:
- М'ясо використовуйте будь-яке.
- Замість перцю можна додати помідори.
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