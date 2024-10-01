Це краще за "Шубу": копійчаний салат з доступних інгредієнтів, який точно варто приготувати

Оселедець з картоплею — ідеальне поєднання. Але, якщо вам вже набрид салат "Шуба" варто спробувати щось зовсім нове. Цей копійчаний салат сподобається і членам родини, і гостям.
Цим рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий кухар Ектор Хіменес-Браво. Цей салат є смачним, бюджетним та досить швидко готується.
Інгредієнти
- відварена картопля
- 2 шт.
- квашений огірок
- 4 шт.
- оселедець
- 1 шт.
- консервований горошок
- 200 г
- синя цибуля
- 1 шт.
- петрушка та кріп
- пучок
- олія
- 1 ст. ложка
- сіль і перець
- за смаком
Спосіб приготування:
- Картопля відварюється у мундирах. Після чого її потрібно почистити і нарізати кубиками.
- Нарізати кубиками квашені огірки, синю цибулю і оселедець, додати до картоплі і добре перемішати.
- Подрібнити зелень і додати до салату.
- Ще раз перемішати, влити олію, посолити і поперчити. Змішати.
Салат можна одразу подавати на стіл та насолоджуватися неймовірним смаком.
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