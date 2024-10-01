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Це краще за "Шубу": копійчаний салат з доступних інгредієнтів, який точно варто приготувати

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
353
Час на прочитання
1 хв
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Це краще за "Шубу": копійчаний салат з доступних інгредієнтів, який точно варто приготувати

Копійчаний салат, який замінить "Шубу" / Фото: Фото з відкритих джерел

Оселедець з картоплею — ідеальне поєднання. Але, якщо вам вже набрид салат "Шуба" варто спробувати щось зовсім нове. Цей копійчаний салат сподобається і членам родини, і гостям.

Цим рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий кухар Ектор Хіменес-Браво. Цей салат є смачним, бюджетним та досить швидко готується.

Інгредієнти

відварена картопля
2 шт.
квашений огірок
4 шт.
оселедець
1 шт.
консервований горошок
200 г
синя цибуля
1 шт.
петрушка та кріп
пучок
олія
1 ст. ложка
сіль і перець
за смаком

Спосіб приготування:

  1. Картопля відварюється у мундирах. Після чого її потрібно почистити і нарізати кубиками.
  2. Нарізати кубиками квашені огірки, синю цибулю і оселедець, додати до картоплі і добре перемішати.
  3. Подрібнити зелень і додати до салату.
  4. Ще раз перемішати, влити олію, посолити і поперчити. Змішати.

Салат можна одразу подавати на стіл та насолоджуватися неймовірним смаком.

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