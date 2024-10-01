Це краще за "Шубу": копійчаний салат з доступних інгредієнтів, який точно варто приготувати

Оселедець з картоплею — ідеальне поєднання. Але, якщо вам вже набрид салат "Шуба" варто спробувати щось зовсім нове. Цей копійчаний салат сподобається і членам родини, і гостям.

Цим рецептом на своїй сторінці в Instagram поділився відомий кухар Ектор Хіменес-Браво. Цей салат є смачним, бюджетним та досить швидко готується.

Інгредієнти відварена картопля 2 шт. квашений огірок 4 шт. оселедець 1 шт. консервований горошок 200 г синя цибуля 1 шт. петрушка та кріп пучок олія 1 ст. ложка сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Картопля відварюється у мундирах. Після чого її потрібно почистити і нарізати кубиками. Нарізати кубиками квашені огірки, синю цибулю і оселедець, додати до картоплі і добре перемішати. Подрібнити зелень і додати до салату. Ще раз перемішати, влити олію, посолити і поперчити. Змішати.

Салат можна одразу подавати на стіл та насолоджуватися неймовірним смаком.

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