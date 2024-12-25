Чому квашена капуста скисла та стала м'якою: головні помилки під час приготування

Щоб квашена капуста вийшла смачною, необхідно дотримуватися простих правил.
Квашена капуста — це смачний і корисний продукт, але для її приготування важливо дотримуватись певних правил. Якщо капуста стала м’якою, слизькою чи скисла, це свідчить про порушення технології заквашування.
Розглянемо причини таких проблем і способи їх уникнення
1. Мало солі
Перша причина – мало солі, від чого капуста виділяє дуже мало соку, в якому вона кваситься. Їй не вистачає рідини, щоб добре прокваситися.
Кулінари радять додавати 24-30 г солі на 1 кг капусти, цього буде достатньо для ідеально хрусткої та смачної капусти.
2. Багато моркви та цукру
Надлишок цукру та моркви роблять капусту м'якою. Якщо ви все ж таки хочете додати моркву, її потрібно взяти обов'язково пізніх сортів і в пропорції 300-400 г моркви на 10 кілограмів капусти.
3. Металевий посуд
Капусту найкраще квасити у скляному, дерев'яному чи емальованому посуді і важливо, щоб вона була великого обсягу, щоб було місце для соку. Металевий посуд дасть капусті темний відтінок та неприємний смак.
Щоб квашена капуста залишалась хрусткою, смачною і корисною:
- Шинкуйте капусту товщиною 3-5 мм.
- Дотримуйтесь пропорцій: морква не більше 10 % від ваги капусти.
- Слідкуйте, щоб капуста була повністю занурена у розсіл.
- Тримайте заготовку при температурі 18-21°C.
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