Цікава альтернатива класичному "Олів'є": салат "Празький"

Якщо ви шукаєте цікаву та смачну альтернативу класичному "Олів'є", спробуйте приготувати салат "Празький".

Салат має дуже ніжний та приємний смак завдяки шару з чорносливу. Спробуйте приготувати його вже сьогодні — і ви здивуєтесь, наскільки це смачно.

Інгредієнти твердий сир 150 г маринована цибуля 1 шт. чорнослив 150 г консервований горошок 100 г яйця 4 шт. огірки 2 шт. морква 2 шт. куряче філе 1 шт. сіль і перець за смаком майонез за смаком

Процес приготування:

Яйця, моркву та куряче філе потрібно відварити. Цибулю краще заздалегідь замаринувати у 9% оцті, з цукром, сіллю та перцем. Почистити свіжі огірки і нарізати невеликими кубиками. Салат буде збиратися шарами: спочатку дрібно нарізане куряче філе, яке потрібно посолити і поперчити. Зверху сіточка з майонезу. Після цього — шар зі свіжих огірків, натерті відварені яйця. Сіль, перець — і знову сіточка з майонезу. Далі викласти натерту моркву, зверху розподілити мариновану цибулю і консервований горошок. Тепер настала черга "родзинки" цього салату — чорносливу. Його краще нарізати і рівномірно розподілити. Змастіть майонезом. Фінальний шар — натертий твердий сир. Салат можна за бажання прикрасити свіжою зеленню.

Смачного!

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