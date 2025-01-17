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Цікава альтернатива класичному "Олів'є": салат "Празький"

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
232 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
364
Час на прочитання
1 хв
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Цікава альтернатива класичному "Олів'є": салат "Празький"

Салат "Празький": рецепт (фото з сайту Смачненьке) / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви шукаєте цікаву та смачну альтернативу класичному "Олів'є", спробуйте приготувати салат "Празький".

Салат має дуже ніжний та приємний смак завдяки шару з чорносливу. Спробуйте приготувати його вже сьогодні — і ви здивуєтесь, наскільки це смачно.

Інгредієнти

твердий сир
150 г
маринована цибуля
1 шт.
чорнослив
150 г
консервований горошок
100 г
яйця
4 шт.
огірки
2 шт.
морква
2 шт.
куряче філе
1 шт.
сіль і перець
за смаком
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Яйця, моркву та куряче філе потрібно відварити. Цибулю краще заздалегідь замаринувати у 9% оцті, з цукром, сіллю та перцем. Почистити свіжі огірки і нарізати невеликими кубиками.
  2. Салат буде збиратися шарами: спочатку дрібно нарізане куряче філе, яке потрібно посолити і поперчити. Зверху сіточка з майонезу. Після цього — шар зі свіжих огірків, натерті відварені яйця. Сіль, перець — і знову сіточка з майонезу.
  3. Далі викласти натерту моркву, зверху розподілити мариновану цибулю і консервований горошок. Тепер настала черга "родзинки" цього салату — чорносливу. Його краще нарізати і рівномірно розподілити. Змастіть майонезом.
  4. Фінальний шар — натертий твердий сир. Салат можна за бажання прикрасити свіжою зеленню.

Смачного!

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