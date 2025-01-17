Цікава альтернатива класичному "Олів'є": салат "Празький"

Якщо ви шукаєте цікаву та смачну альтернативу класичному "Олів'є", спробуйте приготувати салат "Празький".
Салат має дуже ніжний та приємний смак завдяки шару з чорносливу. Спробуйте приготувати його вже сьогодні — і ви здивуєтесь, наскільки це смачно.
Інгредієнти
- твердий сир
- 150 г
- маринована цибуля
- 1 шт.
- чорнослив
- 150 г
- консервований горошок
- 100 г
- яйця
- 4 шт.
- огірки
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- куряче філе
- 1 шт.
- сіль і перець
- за смаком
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
- Яйця, моркву та куряче філе потрібно відварити. Цибулю краще заздалегідь замаринувати у 9% оцті, з цукром, сіллю та перцем. Почистити свіжі огірки і нарізати невеликими кубиками.
- Салат буде збиратися шарами: спочатку дрібно нарізане куряче філе, яке потрібно посолити і поперчити. Зверху сіточка з майонезу. Після цього — шар зі свіжих огірків, натерті відварені яйця. Сіль, перець — і знову сіточка з майонезу.
- Далі викласти натерту моркву, зверху розподілити мариновану цибулю і консервований горошок. Тепер настала черга "родзинки" цього салату — чорносливу. Його краще нарізати і рівномірно розподілити. Змастіть майонезом.
- Фінальний шар — натертий твердий сир. Салат можна за бажання прикрасити свіжою зеленню.
Смачного!
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