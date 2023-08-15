Домашні оцінять: три рецепти кабачкової ікри на зиму

Існує чимало рецептів кабачкової ікри на зиму. Щоб не витрачати багато часу на приготування цієї смачної страви, зверніть увагу на прості ліниві рецепти. Нам особливо сподобався рецепт кабачкової ікри по-домашньому через м'ясорубку.

Кабачкова ікра — смачна закуска, яка завжди популярна на столах українців. До страви можна додавати різні компоненти (від часнику до томатної пасти), а потім насолоджуватися довгими зимовими вечорами. Кабачкову ікру можна подавати як гарнір до інших страв або просто смакувати з хлібом.

Кабачкова ікра через м'ясорубку — рецепт на зиму

Для приготування цієї страви потрібна мінімальна кількість інгредієнтів, але вона виходить дуже смачною і соковитою. Зверніть увагу: консистенція ікри повинна нагадувати пюре, тому вибирайте найдрібнішу насадку на м'ясорубку.

Що потрібно взяти:

кабачки 4 кг;

цукор-пісок 10 столових ложок;

сіль 2 столові ложки;

олія 500 мл;

чорний мелений перець 2 чайні ложки;

часник 150 г;

оцет 9% 150 мл;

томатний соус 500 мл.

Процес приготування:

Для кабачкової ікри краще підходять молоді кабачки, тоді вона вийде одноріднішою. Якщо овочі вже перестигли, спочатку почистіть шкірку і вийміть насіння. Потім кабачки помийте, витріть насухо, наріжте невеликими шматочками і пропустіть через м'ясорубку. До маси додайте цукор, сіль, олію і повільно перемішайте. Поставте на плиту. Тушкуйте на невеликому вогні близько години. Постійно помішуйте, щоб ікра не підгоріла. Додайте томатний соус, часник (теж пропустити через м'ясорубку), перець, оцет і ще тушкуйте близько 15-20 хвилин. Розкладіть гарячу ікру по стерилізованих банках і закатайте.

Кабачкова ікра на зиму — простий рецепт в пакетах для запікання

Кабачкова ікра на зиму — простий рецепт / Фото: pixabay.com

Цей спосіб приготування кабачкової ікри хороший тим, що вам не потрібно постійно стояти над плитою і слідкувати, щоб страва не пригоріла.

Що потрібно взяти:

кабачки 2,5 кг;

велика цибулина 4 шт;

велика морква 4 шт;

томатна паста 3 столові ложки;

цукор 1 столова ложка;

сіль 1 столова ложка;

олія 50 мл;

оцет 9% 2 столові ложки;

чорний перець 1 чайна ложка;

паприка 1 чайна ложка.

Процес приготування:

Овочі начистіть, поріжте великими кубиками, розкладіть у пакети для запікання (кожен овоч повинен бути окремо). Закріпіть пакети затискачами і зробіть зверху кілька проколів, щоб виходила пара. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку. Дістаньте запечені овочі, акуратно розірвіть пакети, злийте рідину, викладіть всі овочі в велику каструлю і доведіть блендером до однорідної консистенції. Поставте каструлю на середній вогонь, додайте олію, мелений перець, солодку паприку, цукор, сіль, томатну пасту і оцет (1 столову ложку), протушкуйте до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності додайте ще 1 столову ложку оцту. Розкладіть по стерилізованих банках і закатайте.

Як приготувати кабачкову ікру на зиму: супер лінивий рецепт в духовці

Що потрібно взяти:

кабачки 700-800 г;

червоний болгарський перець 2 шт;

червона цибуля 1 шт;

часник 5 зубчиків;

морква 2 шт;

олія 3 столові ложки;

сіль 1,5 чайної ложки;

солодкий соус чилі 1 столова ложка;

томатна паста 1 столова ложка з гіркою.

Процес приготування:

Виберіть деко з високими бортиками. Викладіть нарізані кубиками кабачки, цибулю і перці. Моркву наріжте кружальцями. Додайте олію, часник (видавлений), сіль та перець. Перемішайте. Поставте у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на режим конвенції на одну годину. Кожні 15 хвилин овочі потрібно перемішувати. Потім викладіть у чашу блендера, додайте солодкий соус чилі, томатну пасту і подрібніть.

Головна особливість цього рецепту полягає в тому, що кабачкова ікра відразу готова до вживання.

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