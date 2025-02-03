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Дуже бюджетний салат до вашого столу "Копійочка": захочеться готувати знову і знову

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
628
Час на прочитання
1 хв
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Дуже бюджетний салат до вашого столу "Копійочка": захочеться готувати знову і знову

Салат "Копійочка" (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Це рецепт дуже швидкого бюджетного салату, який можна готувати хоч щодня.

Цей салат настільки смачний, що вам захочеться готувати його постійно. Він неодмінно сподобається кожному члену вашої родини.

Інгредієнти

відварена куряча грудка
250-300 г
солодкий перець
1 шт.
огірок
1 шт.
варені яйця
4 шт.
кукурудза
180-200 г
гірчиця горошком
1 ст. ложка
сіль і перець
за смаком
сметана
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Відваріть курячу грудку в підсоленій воді до готовності (близько 20 хвилин після закипання). Дайте їй охолонути, а потім наріжте дрібними кубиками або розберіть на волокна.
  2. Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками. Свіжий огірок поріжте кубиками або тонкими смужками.
  3. Відваріть яйця круто (приблизно 10 хвилин після закипання), охолодіть у холодній воді, очистіть і наріжте невеликими кубиками.
  4. Відкрийте банку консервованої кукурудзи, злийте зайву рідину та висипте зерна в салат.
  5. Змішайте сметану з гірчицею в зернах, додайте сіль і перець за смаком.
  6. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте заправку, добре перемішайте.

Смачного! Салат можна одразу подавати на стіл або дати йому трохи настоятися в холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.

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