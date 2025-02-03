Дуже бюджетний салат до вашого столу "Копійочка": захочеться готувати знову і знову

Це рецепт дуже швидкого бюджетного салату, який можна готувати хоч щодня.
Цей салат настільки смачний, що вам захочеться готувати його постійно. Він неодмінно сподобається кожному члену вашої родини.
Інгредієнти
- відварена куряча грудка
- 250-300 г
- солодкий перець
- 1 шт.
- огірок
- 1 шт.
- варені яйця
- 4 шт.
- кукурудза
- 180-200 г
- гірчиця горошком
- 1 ст. ложка
- сіль і перець
- за смаком
- сметана
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
- Відваріть курячу грудку в підсоленій воді до готовності (близько 20 хвилин після закипання). Дайте їй охолонути, а потім наріжте дрібними кубиками або розберіть на волокна.
- Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте невеликими шматочками. Свіжий огірок поріжте кубиками або тонкими смужками.
- Відваріть яйця круто (приблизно 10 хвилин після закипання), охолодіть у холодній воді, очистіть і наріжте невеликими кубиками.
- Відкрийте банку консервованої кукурудзи, злийте зайву рідину та висипте зерна в салат.
- Змішайте сметану з гірчицею в зернах, додайте сіль і перець за смаком.
- У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте заправку, добре перемішайте.
Смачного! Салат можна одразу подавати на стіл або дати йому трохи настоятися в холодильнику, щоб смаки краще поєдналися.
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