- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 1 хв
Гості просять рецепт одразу: салат, який має ефектний вигляд, а готується за лічені хвилини
Коли традиційні святкові салати вже не викликають захвату, саме час освіжити меню чимось несподіваним.
“Мохіто” — це справжній ковток свіжості: легкий, ароматний і яскравий на смак. Хрумкий огірок, ніжна куряча грудка, пікантні оливки, горіхи та обов’язкова м’ятна нотка перетворюють знайомі інгредієнти на ефектну страву, яка неодмінно здивує і гостей, і близьких.
Інгредієнти
- копчена куряча грудка
- 250 г
- свіжий огірок
- 1 шт.
- свіжа м’ята
- 10 г
- волоські горіхи
- 50 г
- чилі
- ½ стручка
- зелені оливки без кісточок
- 80 г
- грецький йогурт
- 120 г
- оливкова олія
- 1 ст. ложка
- сік лимона
- пів одного
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
Наріжте огірок тонкою соломкою, а курячу грудку — акуратними, невеликими скибками. Волоські горіхи подрібніть, м’яту й чилі дрібно посічіть, оливки розріжте навпіл.
Приготуйте заправку: з’єднайте грецький йогурт, оливкову олію, лимонний сік і дрібку солі, ретельно перемішайте до ніжної, однорідної текстури.
Зберіть салат: викладіть усі інгредієнти в салатник, полийте заправкою й обережно перемішайте, щоб зберегти структуру та свіжість продуктів.
Смачного!