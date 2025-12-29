ТСН у соціальних мережах

Гості просять рецепт одразу: салат, який має ефектний вигляд, а готується за лічені хвилини

Коли традиційні святкові салати вже не викликають захвату, саме час освіжити меню чимось несподіваним.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
17 хвилин
Салат "Мохіто": рецепт

Салат "Мохіто": рецепт / © Фото з відкритих джерел

“Мохіто” — це справжній ковток свіжості: легкий, ароматний і яскравий на смак. Хрумкий огірок, ніжна куряча грудка, пікантні оливки, горіхи та обов’язкова м’ятна нотка перетворюють знайомі інгредієнти на ефектну страву, яка неодмінно здивує і гостей, і близьких.

Інгредієнти

копчена куряча грудка
250 г
свіжий огірок
1 шт.
свіжа м’ята
10 г
волоські горіхи
50 г
чилі
½ стручка
зелені оливки без кісточок
80 г
грецький йогурт
120 г
оливкова олія
1 ст. ложка
сік лимона
пів одного
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Наріжте огірок тонкою соломкою, а курячу грудку — акуратними, невеликими скибками. Волоські горіхи подрібніть, м’яту й чилі дрібно посічіть, оливки розріжте навпіл.

  2. Приготуйте заправку: з’єднайте грецький йогурт, оливкову олію, лимонний сік і дрібку солі, ретельно перемішайте до ніжної, однорідної текстури.

  3. Зберіть салат: викладіть усі інгредієнти в салатник, полийте заправкою й обережно перемішайте, щоб зберегти структуру та свіжість продуктів.

Смачного!

