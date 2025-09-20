ТСН у соціальних мережах

277
1 хв

Готується з простих продутків, але саме його "змітають" зі столу першим: салат "Червоний діамант"

Салат “Червоний діамант” вражає ніжним смаком і простотою приготування: лише доступні інгредієнти — і страва готова. На святковому столі він миттєво стає центром уваги, завойовуючи серця гостей і всієї родини.

Тетяна Мележик
2 год. 15 хв.
150 ккал
Салат "Червоний діамант" (фото з сайту Одна хвилина)

Салат «Червоний діамант» (фото з сайту Одна хвилина) / © Фото з відкритих джерел

Кожна господиня має свої “фірмові” страви, але іноді на столі з’являється справжній сюрприз для гостей. Салат “Червоний діамант”, який представили на сайті Одна хвилинка, — саме такий: він вражає яскравим, насиченим кольором і гармонійним смаком, який однаково припадає до душі і дорослим, і дітям.

Інгредієнти

відварений буряк
300 г
куряче філе
250 г
яйця
4 шт.
волоські горіхи
100 г
твердий сир
100 г
майонез
50 г

Процес приготування:

  1. На дно тарілки викладайте яскраво-червоний буряк — його насичений колір одразу створює ефект святковості.

  2. Наступним шаром розподіліть дрібно нарізане куряче філе: вона додають ситності та підкреслить природну солодкість буряка.

  3. Далі — подрібнені волоські горіхи, які дарують ніжний хрускіт і глибину смаку.

  4. Зверху викладіть натерті яйця та сир, формуючи легку, повітряну “шапочку”, що контрастує з яскравим червоним низом і додає ніжності.

  5. Кожен шар акуратно змащуйте соусом. Для легшого варіанту використовуйте йогуртовий соус із гірчицею або домашній майонез — страва залишиться смачною, але менш калорійною.

Смачного!

277
