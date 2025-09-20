- Дата публікації
Готується з простих продутків, але саме його "змітають" зі столу першим: салат "Червоний діамант"
Салат “Червоний діамант” вражає ніжним смаком і простотою приготування: лише доступні інгредієнти — і страва готова. На святковому столі він миттєво стає центром уваги, завойовуючи серця гостей і всієї родини.
Кожна господиня має свої “фірмові” страви, але іноді на столі з’являється справжній сюрприз для гостей. Салат “Червоний діамант”, який представили на сайті Одна хвилинка, — саме такий: він вражає яскравим, насиченим кольором і гармонійним смаком, який однаково припадає до душі і дорослим, і дітям.
Інгредієнти
- відварений буряк
- 300 г
- куряче філе
- 250 г
- яйця
- 4 шт.
- волоські горіхи
- 100 г
- твердий сир
- 100 г
- майонез
- 50 г
Процес приготування:
На дно тарілки викладайте яскраво-червоний буряк — його насичений колір одразу створює ефект святковості.
Наступним шаром розподіліть дрібно нарізане куряче філе: вона додають ситності та підкреслить природну солодкість буряка.
Далі — подрібнені волоські горіхи, які дарують ніжний хрускіт і глибину смаку.
Зверху викладіть натерті яйця та сир, формуючи легку, повітряну “шапочку”, що контрастує з яскравим червоним низом і додає ніжності.
Кожен шар акуратно змащуйте соусом. Для легшого варіанту використовуйте йогуртовий соус із гірчицею або домашній майонез — страва залишиться смачною, але менш калорійною.
Смачного!