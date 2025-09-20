Готується з простих продутків, але саме його "змітають" зі столу першим: салат "Червоний діамант"

Салат «Червоний діамант» (фото з сайту Одна хвилина) / © Фото з відкритих джерел

Кожна господиня має свої “фірмові” страви, але іноді на столі з’являється справжній сюрприз для гостей. Салат “Червоний діамант”, який представили на сайті Одна хвилинка, — саме такий: він вражає яскравим, насиченим кольором і гармонійним смаком, який однаково припадає до душі і дорослим, і дітям.

Інгредієнти відварений буряк 300 г куряче філе 250 г яйця 4 шт. волоські горіхи 100 г твердий сир 100 г майонез 50 г

Процес приготування:

На дно тарілки викладайте яскраво-червоний буряк — його насичений колір одразу створює ефект святковості. Наступним шаром розподіліть дрібно нарізане куряче філе: вона додають ситності та підкреслить природну солодкість буряка. Далі — подрібнені волоські горіхи, які дарують ніжний хрускіт і глибину смаку. Зверху викладіть натерті яйця та сир, формуючи легку, повітряну “шапочку”, що контрастує з яскравим червоним низом і додає ніжності. Кожен шар акуратно змащуйте соусом. Для легшого варіанту використовуйте йогуртовий соус із гірчицею або домашній майонез — страва залишиться смачною, але менш калорійною.

Смачного!