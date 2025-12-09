- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 253
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати салат "Сицилія": смакота із трьох інгредієнтів для святкового меню
Передноворічна дилема для багатьох господинь — підібрати страву, яка одночасно виглядала б ефектно й не вимагала складної підготовки.
“Сицилія” вирізняється простотою й лаконічністю: усього три базові складники, які без проблем можна придбати у найближчому супермаркеті чи на ринку. Це чудовий вибір і для тих, хто лише робить перші кроки в кулінарії. Салат виходить напрочуд легким, свіжим і неймовірно апетитним.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- томати
- 3 шт.
- твердий сир
- 120 г
- зелень
- за смаком
- майонез
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
Відваріть куряче філе в підсоленій воді або обсмажте на вершковому маслі до повної готовності. Потім наріжте його невеликими кубиками.
Стиглі помідори наріжте великими шматочками, а твердий сир натріть на великій тертці. Зелень (кріп, петрушку або базилік) дрібно поріжте за смаком.
У глибокій мисці обережно змішайте всі підготовлені інгредієнти. Додайте сіль і перець за смаком, а потім — майонез.
Смачного!