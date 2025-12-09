Як приготувати салат "Сицилія": смакота із трьох інгредієнтів для святкового меню

Святковий салат з 3 інгредієнтів / © pexels.com

“Сицилія” вирізняється простотою й лаконічністю: усього три базові складники, які без проблем можна придбати у найближчому супермаркеті чи на ринку. Це чудовий вибір і для тих, хто лише робить перші кроки в кулінарії. Салат виходить напрочуд легким, свіжим і неймовірно апетитним.

Інгредієнти куряче філе 300 г томати 3 шт. твердий сир 120 г зелень за смаком майонез 2 ст. ложки

Процес приготування:

Відваріть куряче філе в підсоленій воді або обсмажте на вершковому маслі до повної готовності. Потім наріжте його невеликими кубиками. Стиглі помідори наріжте великими шматочками, а твердий сир натріть на великій тертці. Зелень (кріп, петрушку або базилік) дрібно поріжте за смаком. У глибокій мисці обережно змішайте всі підготовлені інгредієнти. Додайте сіль і перець за смаком, а потім — майонез.

Смачного!