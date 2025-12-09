ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати салат "Сицилія": смакота із трьох інгредієнтів для святкового меню

Передноворічна дилема для багатьох господинь — підібрати страву, яка одночасно виглядала б ефектно й не вимагала складної підготовки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
142 ккал
Святковий салат з 3 інгредієнтів

Святковий салат з 3 інгредієнтів / © pexels.com

“Сицилія” вирізняється простотою й лаконічністю: усього три базові складники, які без проблем можна придбати у найближчому супермаркеті чи на ринку. Це чудовий вибір і для тих, хто лише робить перші кроки в кулінарії. Салат виходить напрочуд легким, свіжим і неймовірно апетитним.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
томати
3 шт.
твердий сир
120 г
зелень
за смаком
майонез
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Відваріть куряче філе в підсоленій воді або обсмажте на вершковому маслі до повної готовності. Потім наріжте його невеликими кубиками.

  2. Стиглі помідори наріжте великими шматочками, а твердий сир натріть на великій тертці. Зелень (кріп, петрушку або базилік) дрібно поріжте за смаком.

  3. У глибокій мисці обережно змішайте всі підготовлені інгредієнти. Додайте сіль і перець за смаком, а потім — майонез.

Смачного!

