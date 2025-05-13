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- Салати
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Як зробити класичний американський коул слоу — універсальний салат, який ідеально пасує до страв на грилі
Салат зі свіжої капусти з майонезною заправкою — це класика американської кухні, яка не втрачає своєї популярності. Його цінують за легкість у приготуванні, ніжний смак і високий вміст клітковини. Ця страва поєднує простоту з користю, тож цілком заслужено може стати постійним гостем вашого столу.
Коул слоу — хрумкий і свіжий капустяний салат з ніжною кремовою заправкою, який став невід’ємною частиною американської кулінарної традиції. Його подають до барбекю, сендвічів або як легкий гарнір.
Інгредієнти
- білокачанна капуста
- 400 г
- червонокачанна капуста
- 200 г
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- зелена цибуля
- пучок
- корінь селери
- 100 г
- йогуртова заправка чи майонез
- 100 г
- вершки 10%
- 1 ст. ложка
- яблучний оцет
- 2 ст. ложки
- цукор
- 1 ст. ложка
- сіль, чорний мелений перець
- за смаком
Процес приготування:
Білокачанну та червонокачанну капусту тонко нашаткуйте, трохи помніть із сіллю, щоб вона стала м’якшою. Моркву й корінь селери очистьте та натріть на тертці з довгими отворами — як для корейських салатів. Ріпчасту цибулю наріжте тоненькими півкільцями, а зелену — дрібно покришіть. За бажанням можна додати трохи свіжого подрібненого кропу. Усі підготовлені овочі з’єднайте у великій мисці.
Окремо приготуйте соус: змішайте майонез або густий йогурт, вершки, яблучний оцет, цукор, сіль та перець — збийте все до однорідної кремової консистенції.
Поливайте салат заправкою безпосередньо перед подачею, щоб зберегти свіжість і хрумкість овочів.
Смачного!