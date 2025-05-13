ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Як зробити класичний американський коул слоу — універсальний салат, який ідеально пасує до страв на грилі

Салат зі свіжої капусти з майонезною заправкою — це класика американської кухні, яка не втрачає своєї популярності. Його цінують за легкість у приготуванні, ніжний смак і високий вміст клітковини. Ця страва поєднує простоту з користю, тож цілком заслужено може стати постійним гостем вашого столу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
86 ккал
Салат коул слоу: рецепт

Салат коул слоу: рецепт / © unsplash.com

Коул слоу — хрумкий і свіжий капустяний салат з ніжною кремовою заправкою, який став невід’ємною частиною американської кулінарної традиції. Його подають до барбекю, сендвічів або як легкий гарнір.

Інгредієнти

білокачанна капуста
400 г
червонокачанна капуста
200 г
ріпчаста цибуля
1 шт.
зелена цибуля
пучок
корінь селери
100 г
йогуртова заправка чи майонез
100 г
вершки 10%
1 ст. ложка
яблучний оцет
2 ст. ложки
цукор
1 ст. ложка
сіль, чорний мелений перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Білокачанну та червонокачанну капусту тонко нашаткуйте, трохи помніть із сіллю, щоб вона стала м’якшою. Моркву й корінь селери очистьте та натріть на тертці з довгими отворами — як для корейських салатів. Ріпчасту цибулю наріжте тоненькими півкільцями, а зелену — дрібно покришіть. За бажанням можна додати трохи свіжого подрібненого кропу. Усі підготовлені овочі з’єднайте у великій мисці.

  2. Окремо приготуйте соус: змішайте майонез або густий йогурт, вершки, яблучний оцет, цукор, сіль та перець — збийте все до однорідної кремової консистенції.

  3. Поливайте салат заправкою безпосередньо перед подачею, щоб зберегти свіжість і хрумкість овочів.

Смачного!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie