Якщо набридла шуба, приготуйте на свята фінський салат з оселедцем
Як приготувати шубу по-фінськи
Традиційний «Оселедець під шубою» — це незмінний хіт святкового столу. Однак, якщо ви прагнете оновити класику, зробити її більш свіжою, легкою та витонченою, варто звернути увагу на фінський варіант — Sillisalaatti (салат з оселедцем).
Фінська версія зберігає звичну ідею салату шарами, але завдяки двом ключовим інгредієнтам — кислому яблуку та соусу на основі сметани з діжонською гірчицею — страва набуває абсолютно нового смаку. Це ніжніший салат із яскравим трав’яним акцентом і приємною пікантністю.
Інгредієнти
Для салату
Філе маринованого оселедця — 300 г
Буряк (середній, відварений) — 3 шт.
Картопля (відварена) — 3 шт.
Морква (відварена) — 2 шт.
Яблуко (кисле) — 1 шт.
Цибуля червона — 1 шт. (для м’якості смаку)
Для фінського соусу
Сметана (жирність 20-30%) — 250 г
Діжонська гірчиця (зерниста) — 2 ст. ложки
Сік половини лимона
Кріп (свіжий, дрібно рубаний) — великий пучок
Сіль та чорний перець — за смаком
Покроковий рецепт
Підготуйте овочі
Заздалегідь відваріть до готовності буряк, картоплю та моркву. Охолодіть їх і очистьте від шкірки.
Усі підготовлені овочі, філе оселедця та очищене кисле яблуко наріжте дрібними кубиками однакового розміру. Це забезпечить гармонійний смак у кожному шарі.
Червону цибулю наріжте дуже тонкими півкільцями або дрібними кубиками, щоб вона не домінувала у смаку.
Приготування соусу
У глибокій мисці змішайте сметану з діжонською гірчицею.
Додайте сік половини лимона, який забезпечить свіжу кислинку та баланс.
Вмішайте дрібно порізаний кріп.
Посоліть і поперчіть соус за смаком, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Формування салату (складання «шуби»)
Фінську «шубу» найкраще збирати у прозорому посуді (салатник, форма) або на плоскому блюді за допомогою кулінарного кільця.
Викладайте шари в наступній послідовності:
Картопля (основа)
Оселедець
Цибуля
Морква
Яблуко (ключовий інгредієнт для свіжості)
Буряк (верхній, фінішний шар)
Кожен шар салату, крім самого верхнього (бурякового), вимагає акуратного та рівномірного промазування фірмовим сметанно-гірчичним соусом. Це не просто зв’язує компоненти, а й забезпечує зволоження, яке необхідне для активації всіх смакових відтінків.
Коли всі інгредієнти укладені, поверхню бурякового шару потрібно ретельно вирівняти. Після цього соусом, що залишився, можна повністю покрити салат — як зверху, так і по боках. Таке щільне «пальто» не лише створює апетитний, гладкий вигляд, але й герметизує салат, гарантуючи, що він ідеально просочиться під час відпочинку.
Після цього накрийте салат харчовою плівкою та відправте у холодильник для просочення мінімум на 4 години, а краще — на ніч. Це дозволить усім смакам гармонійно поєднатися. Перед подачею прикрасьте верхній шар свіжими гілочками кропу.