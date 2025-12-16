ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Салати
Якщо набридла шуба, приготуйте на свята фінський салат з оселедцем

Як приготувати шубу по-фінськи

Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
шуба по-фінськи

Традиційний «Оселедець під шубою» — це незмінний хіт святкового столу. Однак, якщо ви прагнете оновити класику, зробити її більш свіжою, легкою та витонченою, варто звернути увагу на фінський варіант — Sillisalaatti (салат з оселедцем).

Фінська версія зберігає звичну ідею салату шарами, але завдяки двом ключовим інгредієнтам — кислому яблуку та соусу на основі сметани з діжонською гірчицею — страва набуває абсолютно нового смаку. Це ніжніший салат із яскравим трав’яним акцентом і приємною пікантністю.

Інгредієнти

Для салату

  • Філе маринованого оселедця — 300 г

  • Буряк (середній, відварений) — 3 шт.

  • Картопля (відварена) — 3 шт.

  • Морква (відварена) — 2 шт.

  • Яблуко (кисле) — 1 шт.

  • Цибуля червона — 1 шт. (для м’якості смаку)

Для фінського соусу

  • Сметана (жирність 20-30%) — 250 г

  • Діжонська гірчиця (зерниста) — 2 ст. ложки

  • Сік половини лимона

  • Кріп (свіжий, дрібно рубаний) — великий пучок

  • Сіль та чорний перець — за смаком

Покроковий рецепт

Підготуйте овочі

  • Заздалегідь відваріть до готовності буряк, картоплю та моркву. Охолодіть їх і очистьте від шкірки.

  • Усі підготовлені овочі, філе оселедця та очищене кисле яблуко наріжте дрібними кубиками однакового розміру. Це забезпечить гармонійний смак у кожному шарі.

  • Червону цибулю наріжте дуже тонкими півкільцями або дрібними кубиками, щоб вона не домінувала у смаку.

Приготування соусу

  • У глибокій мисці змішайте сметану з діжонською гірчицею.

  • Додайте сік половини лимона, який забезпечить свіжу кислинку та баланс.

  • Вмішайте дрібно порізаний кріп.

  • Посоліть і поперчіть соус за смаком, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Формування салату (складання «шуби»)

Фінську «шубу» найкраще збирати у прозорому посуді (салатник, форма) або на плоскому блюді за допомогою кулінарного кільця.

Викладайте шари в наступній послідовності:

  • Картопля (основа)

  • Оселедець

  • Цибуля

  • Морква

  • Яблуко (ключовий інгредієнт для свіжості)

  • Буряк (верхній, фінішний шар)

Кожен шар салату, крім самого верхнього (бурякового), вимагає акуратного та рівномірного промазування фірмовим сметанно-гірчичним соусом. Це не просто зв’язує компоненти, а й забезпечує зволоження, яке необхідне для активації всіх смакових відтінків.

Коли всі інгредієнти укладені, поверхню бурякового шару потрібно ретельно вирівняти. Після цього соусом, що залишився, можна повністю покрити салат — як зверху, так і по боках. Таке щільне «пальто» не лише створює апетитний, гладкий вигляд, але й герметизує салат, гарантуючи, що він ідеально просочиться під час відпочинку.

Після цього накрийте салат харчовою плівкою та відправте у холодильник для просочення мінімум на 4 години, а краще — на ніч. Це дозволить усім смакам гармонійно поєднатися. Перед подачею прикрасьте верхній шар свіжими гілочками кропу.

