Якщо набридла шуба, приготуйте на свята фінський салат з оселедцем

шуба по-фінськи

Реклама

Традиційний «Оселедець під шубою» — це незмінний хіт святкового столу. Однак, якщо ви прагнете оновити класику, зробити її більш свіжою, легкою та витонченою, варто звернути увагу на фінський варіант — Sillisalaatti (салат з оселедцем).

Фінська версія зберігає звичну ідею салату шарами, але завдяки двом ключовим інгредієнтам — кислому яблуку та соусу на основі сметани з діжонською гірчицею — страва набуває абсолютно нового смаку. Це ніжніший салат із яскравим трав’яним акцентом і приємною пікантністю.

Інгредієнти

Для салату

Філе маринованого оселедця — 300 г

Буряк (середній, відварений) — 3 шт.

Картопля (відварена) — 3 шт.

Морква (відварена) — 2 шт.

Яблуко (кисле) — 1 шт.

Цибуля червона — 1 шт. (для м’якості смаку)

Для фінського соусу

Сметана (жирність 20-30%) — 250 г

Діжонська гірчиця (зерниста) — 2 ст. ложки

Сік половини лимона

Кріп (свіжий, дрібно рубаний) — великий пучок

Сіль та чорний перець — за смаком

Покроковий рецепт

Підготуйте овочі

Заздалегідь відваріть до готовності буряк, картоплю та моркву. Охолодіть їх і очистьте від шкірки.

Усі підготовлені овочі, філе оселедця та очищене кисле яблуко наріжте дрібними кубиками однакового розміру. Це забезпечить гармонійний смак у кожному шарі.

Червону цибулю наріжте дуже тонкими півкільцями або дрібними кубиками, щоб вона не домінувала у смаку.

Приготування соусу

У глибокій мисці змішайте сметану з діжонською гірчицею.

Додайте сік половини лимона, який забезпечить свіжу кислинку та баланс.

Вмішайте дрібно порізаний кріп.

Посоліть і поперчіть соус за смаком, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Формування салату (складання «шуби»)

Фінську «шубу» найкраще збирати у прозорому посуді (салатник, форма) або на плоскому блюді за допомогою кулінарного кільця.

Реклама

Викладайте шари в наступній послідовності:

Картопля (основа)

Оселедець

Цибуля

Морква

Яблуко (ключовий інгредієнт для свіжості)

Буряк (верхній, фінішний шар)

Кожен шар салату, крім самого верхнього (бурякового), вимагає акуратного та рівномірного промазування фірмовим сметанно-гірчичним соусом. Це не просто зв’язує компоненти, а й забезпечує зволоження, яке необхідне для активації всіх смакових відтінків.

Коли всі інгредієнти укладені, поверхню бурякового шару потрібно ретельно вирівняти. Після цього соусом, що залишився, можна повністю покрити салат — як зверху, так і по боках. Таке щільне «пальто» не лише створює апетитний, гладкий вигляд, але й герметизує салат, гарантуючи, що він ідеально просочиться під час відпочинку.

Після цього накрийте салат харчовою плівкою та відправте у холодильник для просочення мінімум на 4 години, а краще — на ніч. Це дозволить усім смакам гармонійно поєднатися. Перед подачею прикрасьте верхній шар свіжими гілочками кропу.