- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
Кабачки без смаження та запікання: нарізали — і вже за 30 хвилин на столі неймовірно смачний вітамінний салат
Не знаєте, що швидко приготувати з кабачка? Розповідаємо, як зробити смачний салат із свіжого овоча — без смаження та запікання в духовці.
Легкий рецепт без смаження та запікання. Ідеально для осіннього меню або здорового перекушування.
Інгредієнти
- свіжий кабачок
- 1 шт.
- цибуля (середня)
- 1 шт.
- діжонська гірчиця
- 2 ст. ложки
- яблучний оцет
- 2 ст. ложки
- зелень
- пучок
Процес приготування:
Зелень ретельно промиваємо і дрібно нарізаємо, після чого кладемо в щільний пакет. Кабачки та цибулю ріжемо тонкими скибочками — для зручності можна скористатися спеціальною теркою для овочів.
Овочі також відправляємо в пакет, додаємо гірчицю та яблучний оцет, пакет щільно зав’язуємо і добре струшуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно перемішалися.
Ставимо пакет у холодильник на 30 хвилин — і через півгодини можна викладати ароматний, свіжий салат на тарілку та насолоджуватися його смаком.
Смачного!