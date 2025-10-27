ТСН у соціальних мережах

Кабачки без смаження та запікання: нарізали — і вже за 30 хвилин на столі неймовірно смачний вітамінний салат

Не знаєте, що швидко приготувати з кабачка? Розповідаємо, як зробити смачний салат із свіжого овоча — без смаження та запікання в духовці.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
42 хвилини
Харчова цінність на 100 г
53 ккал
Вітамінний салат з кабачків: рецепт

Вітамінний салат з кабачків: рецепт / © unsplash.com

Легкий рецепт без смаження та запікання. Ідеально для осіннього меню або здорового перекушування.

Інгредієнти

свіжий кабачок
1 шт.
цибуля (середня)
1 шт.
діжонська гірчиця
2 ст. ложки
яблучний оцет
2 ст. ложки
зелень
пучок

Процес приготування:

  1. Зелень ретельно промиваємо і дрібно нарізаємо, після чого кладемо в щільний пакет. Кабачки та цибулю ріжемо тонкими скибочками — для зручності можна скористатися спеціальною теркою для овочів.

  2. Овочі також відправляємо в пакет, додаємо гірчицю та яблучний оцет, пакет щільно зав’язуємо і добре струшуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно перемішалися.

  3. Ставимо пакет у холодильник на 30 хвилин — і через півгодини можна викладати ароматний, свіжий салат на тарілку та насолоджуватися його смаком.

Смачного!

