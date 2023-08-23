"Картопляний" салат з цвітної капусти: оригінальний рецепт дуже легкої страви

Забудьте про майонез і тонни крохмалю. Представляємо салат із цвітної капусти «Картопля», приготований із грецького йогурту та цвітної капусти замість картоплі.

1. Помістіть цвітну капусту у велику каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть, доки вона не стане м'якою, 8-10 хвилин.

2. Злийте воду з цвітної капусти та остудіть її до кімнатної температури. Тим часом змішайте грецький йогурт, сметану, гірчицю, оцет, подрібнені петрушку та кріп.

3. Додайте цвітну капусту, нарізану кубиками селера, подрібнену зелену цибулю та нарізані огірки, добре перемішайте. Приправити сіллю та перцем.

4. Перед подачею охолодіть салат щонайменше 1 годину. Салат можна приготувати за день до подачі та зберігати у холодильнику.

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