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Картопляний салат з маринованими огірками та грибами

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
142 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
382
Час на прочитання
1 хв
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Картопляний салат з маринованими огірками та грибами

Картопляний салат з маринованими огірками та грибами / Фото: Credits

Цей рецепт пісного салату на кожен день чудово підходить для холодного сезону. Незважаючи на повну відсутність м'яса у своєму складі, він виходить дуже смачним. Головним інгредієнтом страви є картопля в мундирі, яка поєднується з огірками, грибами та маринованою цибулею. Для краси салату купіть маленькі гриби і викладіть їх у салат цілими.

Інгредієнти

картопля
3 шт.
гриби мариновані
300 г
огірки мариновані
2-3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
зелень кропу, петрушки
олія оливкова
2 ст. л.
гірчиця "по-діжонськи"
1 ч. л.
сік лимонний
2 ст. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
  1. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями. Змішайте з лимонним соком, цукром і сіллю. Перемішайте та залиште маринуватися на 20 хвилин.
  2. Картоплю вимийте і відваріть у мундирі 20-25 хвилин. Остудіть, потім очистьте та наріжте великими кубиками.
  3. З грибів і цибулі злийте маринад.
  4. Наріжте огірки та гриби великими кубиками.
  5. Зелень подрібніть.
  6. У мисці з'єднайте картоплю, гриби, огірки, мариновану цибулю, зелень. Додайте оливкову олію та гірчицю. Перемішайте.

Поради:

  • Оливкову олію можна замінити рослинною.

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