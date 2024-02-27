Картопляний салат з маринованими огірками та грибами

Цей рецепт пісного салату на кожен день чудово підходить для холодного сезону. Незважаючи на повну відсутність м'яса у своєму складі, він виходить дуже смачним. Головним інгредієнтом страви є картопля в мундирі, яка поєднується з огірками, грибами та маринованою цибулею. Для краси салату купіть маленькі гриби і викладіть їх у салат цілими.