Картопляний салат з маринованими огірками та грибами

Цей рецепт пісного салату на кожен день чудово підходить для холодного сезону. Незважаючи на повну відсутність м'яса у своєму складі, він виходить дуже смачним. Головним інгредієнтом страви є картопля в мундирі, яка поєднується з огірками, грибами та маринованою цибулею. Для краси салату купіть маленькі гриби і викладіть їх у салат цілими.
Інгредієнти
- картопля
- 3 шт.
- гриби мариновані
- 300 г
- огірки мариновані
- 2-3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- зелень кропу, петрушки
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- гірчиця "по-діжонськи"
- 1 ч. л.
- сік лимонний
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- Цибулю очистьте і наріжте півкільцями. Змішайте з лимонним соком, цукром і сіллю. Перемішайте та залиште маринуватися на 20 хвилин.
- Картоплю вимийте і відваріть у мундирі 20-25 хвилин. Остудіть, потім очистьте та наріжте великими кубиками.
- З грибів і цибулі злийте маринад.
- Наріжте огірки та гриби великими кубиками.
- Зелень подрібніть.
- У мисці з'єднайте картоплю, гриби, огірки, мариновану цибулю, зелень. Додайте оливкову олію та гірчицю. Перемішайте.
Поради:
- Оливкову олію можна замінити рослинною.
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