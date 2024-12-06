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Королівський "Олів'є": новий інгредієнт традиційного салату, який змінює смак на краще

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
112 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
314
Час на прочитання
1 хв
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Королівський "Олів'є": новий інгредієнт традиційного салату, який змінює смак на краще

Королівський "Олів'є": рецепт / Фото: pixabay.com

Цей "Олів'є" точно варто спробувати приготувати на святковий стіл.

Завдяки одному інгредієнту цей традиційний салат перетворюється у справжній кулінарний шедевр.

Інгредієнти

куряче м'ясо
300 г
відварена картопля
4 шт.
варені яйця
4-5 шт.
відварена морква
1 шт.
солоні огірки
200 г
ріпчаста цибуля
1 шт.
зелений горошок
1 банка
плавлений сирок
1-2 шт.
перець
за смаком
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Відварене куряче м'ясо та картоплю потрібно нарізати кубиком і викласти в глибоку ємність для салату.
  2. Туди ж відправити нарізані кубиком солоні огірки, моркву, яйця.
  3. Додати нарізану дрібним кубиком цибулю. Всипати горошок. 
  4. Тепер прийшла черга секретного інгредієнту, який повністю змінить смак салату. Плавлений сирок потрібно попередньо заморозити, а потім натерти на тертку. 
  5. Салат заправити майонезом, додати сіль та перець за смаком. Перемішати.

Смачного!

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