Королівський "Олів'є": новий інгредієнт традиційного салату, який змінює смак на краще

Цей "Олів'є" точно варто спробувати приготувати на святковий стіл.
Завдяки одному інгредієнту цей традиційний салат перетворюється у справжній кулінарний шедевр.
Інгредієнти
- куряче м'ясо
- 300 г
- відварена картопля
- 4 шт.
- варені яйця
- 4-5 шт.
- відварена морква
- 1 шт.
- солоні огірки
- 200 г
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- зелений горошок
- 1 банка
- плавлений сирок
- 1-2 шт.
- перець
- за смаком
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
- Відварене куряче м'ясо та картоплю потрібно нарізати кубиком і викласти в глибоку ємність для салату.
- Туди ж відправити нарізані кубиком солоні огірки, моркву, яйця.
- Додати нарізану дрібним кубиком цибулю. Всипати горошок.
- Тепер прийшла черга секретного інгредієнту, який повністю змінить смак салату. Плавлений сирок потрібно попередньо заморозити, а потім натерти на тертку.
- Салат заправити майонезом, додати сіль та перець за смаком. Перемішати.
Смачного!