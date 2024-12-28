"Крабовий салат" не як в усіх: рецепт, який здивує гостей в новорічну ніч

Цей варіант крабового салату точно сподобається всім гостям.
Окрім крабових паличок, важливим інгредієнтом цього салату є печериці. Вони додають ніжного смаку.
Інгредієнти
- крабові палички
- 200 г
- печериці
- 300 г
- відварений рис
- 1/2 склянки
- варені яйця
- 3 шт.
- майонез
- 300 г
- олія для смаження
- за смаком
Процес приготування:
- Печериці нарізати шматочками, обсмажити на сухій сковороді до випаровування рідини, потім додати олії і просмажити ще до золотистості.
- Салат складаємо у роз'ємній формі: перший шар рис, потім сіточка з майонезу.
- Другий шар це дрібно нарізані крабові палички, які також потрібно полити сіточкою з майонезу.
- Яйця порізати кубиками і викласти третім шаром. Знову сіточка з майонезу.
- Викласти смажені гриби, полити майонезом.
Смачного!