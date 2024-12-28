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"Крабовий салат" не як в усіх: рецепт, який здивує гостей в новорічну ніч

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
129 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1651
Час на прочитання
1 хв
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"Крабовий салат" не як в усіх: рецепт, який здивує гостей в новорічну ніч

Крабовий салат по-новому / Фото: pixabay.com

Цей варіант крабового салату точно сподобається всім гостям.

Окрім крабових паличок, важливим інгредієнтом цього салату є печериці. Вони додають ніжного смаку.

Інгредієнти

крабові палички
200 г
печериці
300 г
відварений рис
1/2 склянки
варені яйця
3 шт.
майонез
300 г
олія для смаження
за смаком

Процес приготування:

  1. Печериці нарізати шматочками, обсмажити на сухій сковороді до випаровування рідини, потім додати олії і просмажити ще до золотистості.
  2. Салат складаємо у роз'ємній формі: перший шар рис, потім сіточка з майонезу.
  3. Другий шар це дрібно нарізані крабові палички, які також потрібно полити сіточкою з майонезу.
  4. Яйця порізати кубиками і викласти третім шаром. Знову сіточка з майонезу.
  5. Викласти смажені гриби, полити майонезом.

Смачного!

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