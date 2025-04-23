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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
564
Час на прочитання
1 хв

Крабовий салат по-новому: свіжа весняна версія популярної страви

Крабовий салат — універсальна страва, яка підходить як для святкових заходів, так і для повсякденних прийомів їжі. Щоб зробити його більш легким, можна додати свіжі огірки та хрустке листя салату.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Весняний крабовий салат: рецепт

Весняний крабовий салат: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Кулінарка поділилася в Instagram рецептом дуже смачного, легкого крабового салату, з листям салату та свіжим огірком.

Інгредієнти

листя салату
пучок
консервована кукурудза
1 банка
крабові палички
120 г
яйця варені
5 шт.
огірок великий
1 шт.
білий йогурт
100 г
американська гірчиця
1 ч. ложка
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Поріжте всі інгредієнти на маленькі кубики, а листя салату рвіть руками.

  2. Додайте йогурт, сіль та гірчицю, ретельно перемішайте.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
564
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