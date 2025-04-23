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- Категорія
- Салати
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Крабовий салат по-новому: свіжа весняна версія популярної страви
Крабовий салат — універсальна страва, яка підходить як для святкових заходів, так і для повсякденних прийомів їжі. Щоб зробити його більш легким, можна додати свіжі огірки та хрустке листя салату.
Кулінарка поділилася в Instagram рецептом дуже смачного, легкого крабового салату, з листям салату та свіжим огірком.
Інгредієнти
- листя салату
- пучок
- консервована кукурудза
- 1 банка
- крабові палички
- 120 г
- яйця варені
- 5 шт.
- огірок великий
- 1 шт.
- білий йогурт
- 100 г
- американська гірчиця
- 1 ч. ложка
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
Поріжте всі інгредієнти на маленькі кубики, а листя салату рвіть руками.
Додайте йогурт, сіль та гірчицю, ретельно перемішайте.
Смачного!