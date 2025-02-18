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Легкий смачний салат із пекінської капусти "по-китайськи"

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
114 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
146
Час на прочитання
2 хв
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Легкий смачний салат із пекінської капусти "по-китайськи"

Салат з пекінської капусти

Овочевий салат з пекінської капусти з цікавою заправкою

Якщо потрібно приготувати смачний салат з пекінської капусти, легкий та пікантний, спробуйте приготувати салат "по-китайськи". Інгредієнти прості --  пекінська капуста, корейська морква та свіжі огірки. Аромату та пікантності салату надає оригінальна заправка  з соєвого соусу і кунжуту. Салат готується за кілька хвилин, а результат не залишить нікого байдужим.

Інгредієнти для салату:

  • Пекінська капуста — 300 г

  • Морква по-корейськи — 100 г

  • Огірки — 2 шт.

  • Зелена цибуля — за смаком

  • Насіння кунжуту — 30 г

  • Соєвий соус — 3 ст. л.

  • Кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.

  • Вода — 40 мл

Приготування:

  • Наріжте пекінську капусту великими шматочками та покладіть у глибоку миску. Додайте до неї корейську моркву.

  • Огірки наріжте на четвертинки, а зелену цибулю поріжте дрібно.

  • Розігрійте сковороду без олії та обсмажте кунжут до золотистого кольору, періодично помішуючи. Потім пересипте його в окрему тарілку.

  • У ту саму сковороду налийте соєвий соус, додайте розчинений у воді кукурудзяний крохмаль і доведіть до кипіння. Перемішайте, щоб не було грудочок.

  • Додайте до суміші огірки та зелень, тушкуйте 5 хвилин.

  • Перемістіть вміст сковороди в миску до пекінської капусти, моркви та зеленої цибулі. Додайте обсмажений кунжут і добре перемішайте.

  • Поставте салат у холодильник на 30 хвилин, щоб він настоявся і набрав смачний аромат.

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