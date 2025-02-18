Легкий смачний салат із пекінської капусти "по-китайськи"

Якщо потрібно приготувати смачний салат з пекінської капусти, легкий та пікантний, спробуйте приготувати салат "по-китайськи". Інгредієнти прості -- пекінська капуста, корейська морква та свіжі огірки. Аромату та пікантності салату надає оригінальна заправка з соєвого соусу і кунжуту. Салат готується за кілька хвилин, а результат не залишить нікого байдужим.

Наріжте пекінську капусту великими шматочками та покладіть у глибоку миску. Додайте до неї корейську моркву.

Огірки наріжте на четвертинки, а зелену цибулю поріжте дрібно.

Розігрійте сковороду без олії та обсмажте кунжут до золотистого кольору, періодично помішуючи. Потім пересипте його в окрему тарілку.

У ту саму сковороду налийте соєвий соус, додайте розчинений у воді кукурудзяний крохмаль і доведіть до кипіння. Перемішайте, щоб не було грудочок.

Додайте до суміші огірки та зелень, тушкуйте 5 хвилин.

Перемістіть вміст сковороди в миску до пекінської капусти, моркви та зеленої цибулі. Додайте обсмажений кунжут і добре перемішайте.