Легкий смачний салат із пекінської капусти "по-китайськи"

Овочевий салат з пекінської капусти з цікавою заправкою
Якщо потрібно приготувати смачний салат з пекінської капусти, легкий та пікантний, спробуйте приготувати салат "по-китайськи". Інгредієнти прості -- пекінська капуста, корейська морква та свіжі огірки. Аромату та пікантності салату надає оригінальна заправка з соєвого соусу і кунжуту. Салат готується за кілька хвилин, а результат не залишить нікого байдужим.
Інгредієнти для салату:
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Пекінська капуста — 300 г
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Морква по-корейськи — 100 г
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Огірки — 2 шт.
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Зелена цибуля — за смаком
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Насіння кунжуту — 30 г
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Соєвий соус — 3 ст. л.
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Кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.
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Вода — 40 мл
Приготування:
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Наріжте пекінську капусту великими шматочками та покладіть у глибоку миску. Додайте до неї корейську моркву.
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Огірки наріжте на четвертинки, а зелену цибулю поріжте дрібно.
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Розігрійте сковороду без олії та обсмажте кунжут до золотистого кольору, періодично помішуючи. Потім пересипте його в окрему тарілку.
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У ту саму сковороду налийте соєвий соус, додайте розчинений у воді кукурудзяний крохмаль і доведіть до кипіння. Перемішайте, щоб не було грудочок.
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Додайте до суміші огірки та зелень, тушкуйте 5 хвилин.
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Перемістіть вміст сковороди в миску до пекінської капусти, моркви та зеленої цибулі. Додайте обсмажений кунжут і добре перемішайте.
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Поставте салат у холодильник на 30 хвилин, щоб він настоявся і набрав смачний аромат.
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