Салат з трьох інгредієнтів: рецепт (фото з сайту "Добрі новини") / © Фото з відкритих джерел

У житті трапляються ситуації, знайомі кожному: гості вже на порозі, а стіл порожній; або день був настільки важким, що про повноцінну вечерю не хочеться навіть думати. Саме для таких моментів варто мати кілька «чарівних» рецептів у запасі — швидких, простих і без зайвих клопотів. Рецептом поділилися на сайті «Добрі новини».

Інгредієнти сухарики 80 г мариновані гриби 1 банка червона консервована квасоля 1 банка майонез за смаком

Процес приготування:

Відкрийте банки з квасолею та маринованими грибами. Рідину обов’язково злийте повністю: так салат збереже апетитний вигляд, а сухарики залишаться хрумкими, а не розмоклими. Підготовлені гриби й квасолю перекладіть у простору миску, щоб було зручно перемішувати. Далі — справа кількох секунд: заправте інгредієнти майонезом і добре з’єднайте між собою. Після цього додайте сухарики та ще раз обережно перемішайте. За бажанням салат можна прикрасити зверху додатковою жменею сухариків і свіжою зеленню.

Смачного!