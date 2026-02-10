ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Лінь різати й варити: цей салат із 3 інгредієнтів і майонезом готується за хвилину — просто відкрийте банки й змішайте

Щоб здивувати рідних смачною стравою, зовсім не потрібно проводити пів дня на кухні й виснажувати себе біля плити. Іноді достатньо одного вдалого рецепта — такого, що рятує в моменти, коли часу обмаль, а їсти хочеться смачно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
3 хвилини
Харчова цінність на 100 г
165 ккал
Салат з трьох інгредієнтів: рецепт (фото з сайту "Добрі новини")

Салат з трьох інгредієнтів: рецепт (фото з сайту "Добрі новини") / © Фото з відкритих джерел

У житті трапляються ситуації, знайомі кожному: гості вже на порозі, а стіл порожній; або день був настільки важким, що про повноцінну вечерю не хочеться навіть думати. Саме для таких моментів варто мати кілька «чарівних» рецептів у запасі — швидких, простих і без зайвих клопотів. Рецептом поділилися на сайті «Добрі новини».

Інгредієнти

сухарики
80 г
мариновані гриби
1 банка
червона консервована квасоля
1 банка
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Відкрийте банки з квасолею та маринованими грибами. Рідину обов’язково злийте повністю: так салат збереже апетитний вигляд, а сухарики залишаться хрумкими, а не розмоклими. Підготовлені гриби й квасолю перекладіть у простору миску, щоб було зручно перемішувати.

  2. Далі — справа кількох секунд: заправте інгредієнти майонезом і добре з’єднайте між собою. Після цього додайте сухарики та ще раз обережно перемішайте. За бажанням салат можна прикрасити зверху додатковою жменею сухариків і свіжою зеленню.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie