Лінь різати й варити: цей салат із 3 інгредієнтів і майонезом готується за хвилину — просто відкрийте банки й змішайте
Щоб здивувати рідних смачною стравою, зовсім не потрібно проводити пів дня на кухні й виснажувати себе біля плити. Іноді достатньо одного вдалого рецепта — такого, що рятує в моменти, коли часу обмаль, а їсти хочеться смачно.
У житті трапляються ситуації, знайомі кожному: гості вже на порозі, а стіл порожній; або день був настільки важким, що про повноцінну вечерю не хочеться навіть думати. Саме для таких моментів варто мати кілька «чарівних» рецептів у запасі — швидких, простих і без зайвих клопотів. Рецептом поділилися на сайті «Добрі новини».
Інгредієнти
- сухарики
- 80 г
- мариновані гриби
- 1 банка
- червона консервована квасоля
- 1 банка
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
Відкрийте банки з квасолею та маринованими грибами. Рідину обов’язково злийте повністю: так салат збереже апетитний вигляд, а сухарики залишаться хрумкими, а не розмоклими. Підготовлені гриби й квасолю перекладіть у простору миску, щоб було зручно перемішувати.
Далі — справа кількох секунд: заправте інгредієнти майонезом і добре з’єднайте між собою. Після цього додайте сухарики та ще раз обережно перемішайте. За бажанням салат можна прикрасити зверху додатковою жменею сухариків і свіжою зеленню.
Смачного!