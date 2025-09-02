- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
Морква по-корейськи: салат, який ви будете готувати щодня, адже він ніколи не набридне
Морква по‑корейськи — універсальне закушування, що ідеально поєднується з будь-якими стравами та готується за лічені хвилини. Рецепт, який робить ваш стіл яскравим і апетитним кожного дня.
Морква по‑корейськи вже давно стала улюбленою закускою у кулінарному світі. У ній гармонійно поєднується ніжна, соковита морква з пікантним смаком. Простий рецепт з доступних інгредієнтів робить її улюбленою стравою як для новачків, так і для досвідчених кулінарів, а приготування займає мінімум часу.
Інгредієнти
- морква
- 1,5 кг
- соняшникова олія
- 0,5 склянки
- сіль
- 1,5 ч. ложки
- цукор
- 2 ст. ложки
- коріандр
- 1 ст. ложка
- часник
- 8 зубчиків
- паприка
- 1 ст. ложка
- чорний мелений перець
- 0,5 ч. ложки
- мелений перець чилі
- 1/3 ч. ложки
- оцет 9%
- 3 ст. ложки
Процес приготування:
Приготування моркви по‑корейськи починається з очищення овоча, після чого його натирають на спеціальній тертці для корейської моркви.
Моркву змішують із цукром, а в розігріту олію додають спеції, ретельно перемішують і виливають отриману суміш до моркви. Потім додають оцет і ще раз перемішують — найкраще руками, щоб смак рівномірно розподілився.
Дайте салату настоятися приблизно одну годину, після чого розкладіть його по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками та помістіть у прохолодне місце для зберігання.
Смачного!