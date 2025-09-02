ТСН у соціальних мережах

151
1 хв

Морква по-корейськи: салат, який ви будете готувати щодня, адже він ніколи не набридне

Морква по‑корейськи — універсальне закушування, що ідеально поєднується з будь-якими стравами та готується за лічені хвилини. Рецепт, який робить ваш стіл яскравим і апетитним кожного дня.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
40 хвилин
111 ккал
Морква по-корейськи: рецепт

Морква по-корейськи: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Морква по‑корейськи вже давно стала улюбленою закускою у кулінарному світі. У ній гармонійно поєднується ніжна, соковита морква з пікантним смаком. Простий рецепт з доступних інгредієнтів робить її улюбленою стравою як для новачків, так і для досвідчених кулінарів, а приготування займає мінімум часу.

Інгредієнти

морква
1,5 кг
соняшникова олія
0,5 склянки
сіль
1,5 ч. ложки
цукор
2 ст. ложки
коріандр
1 ст. ложка
часник
8 зубчиків
паприка
1 ст. ложка
чорний мелений перець
0,5 ч. ложки
мелений перець чилі
1/3 ч. ложки
оцет 9%
3 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Приготування моркви по‑корейськи починається з очищення овоча, після чого його натирають на спеціальній тертці для корейської моркви.

  2. Моркву змішують із цукром, а в розігріту олію додають спеції, ретельно перемішують і виливають отриману суміш до моркви. Потім додають оцет і ще раз перемішують — найкраще руками, щоб смак рівномірно розподілився.

  3. Дайте салату настоятися приблизно одну годину, після чого розкладіть його по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками та помістіть у прохолодне місце для зберігання.

Смачного!

