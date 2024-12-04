Найкращий салат на зимові свята: "Рибка" — готується швидко, має святковий вигляд і дуже смакує

Це дуже смачна та оригінальна страва, яка може стати головним частуванням на святковому столі. Салат готується зі свіжих овочів, зелені і копченої рибки.
До салату "Рибка" найкраще підходить риба гарячого копчення. Це процес, коли продукт піддається впливу гарячого диму. Завдяки цьому риба отримує унікальну текстуру та аромат.
Інгредієнти
- риба гарячого копчення
- 1 шт.
- картопля
- 3 шт.
- морква
- 2 шт.
- огірки мариновані
- 3 шт.
- цибуля червона
- 1 шт.
- яйця
- 3 шт.
- майонез
- за смаком
- кріп
- пучок
Процес приготування:
- Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Картоплю очистити, натерти на крупній терці. Вона буде нашим першим шаром салату. Зверху змастити майонезом.
- На картопляний шар викласти порізану пір'ям червону цибулю. Змастити майонезом.
- Рибу очистити від кісток та шкіри, розділити на невеликі шматочки і викласти наступним шаром. Змастити майонезом.
- Огірки нарізати тонкими брусочками, викласти поверх шару з риби. Змастити майонезом і зверху натерти на дрібній терці яйця. Також змастити майонезом.
- Відварену моркву натерти на середній терці, викласти її на яєчний шар. Зверху прикрасити нашинкованим кропом.
- Поставити в холодильник на 2 години, щоб салат настоявся.
Смачного!