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Найкращий салат на зимові свята: "Рибка" — готується швидко, має святковий вигляд і дуже смакує

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
207 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
602
Час на прочитання
1 хв
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Найкращий салат на зимові свята: "Рибка" — готується швидко, має святковий вигляд і дуже смакує

Салат "Рибка" (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Це дуже смачна та оригінальна страва, яка може стати головним частуванням на святковому столі. Салат готується зі свіжих овочів, зелені і копченої рибки.

До салату "Рибка" найкраще підходить риба гарячого копчення. Це процес, коли продукт піддається впливу гарячого диму. Завдяки цьому риба отримує унікальну текстуру та аромат. 

Інгредієнти

риба гарячого копчення
1 шт.
картопля
3 шт.
морква
2 шт.
огірки мариновані
3 шт.
цибуля червона
1 шт.
яйця
3 шт.
майонез
за смаком
кріп
пучок

Процес приготування:

  1. Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Картоплю очистити, натерти на крупній терці. Вона буде нашим першим шаром салату. Зверху змастити майонезом.
  2. На картопляний шар викласти порізану пір'ям червону цибулю. Змастити майонезом.
  3. Рибу очистити від кісток та шкіри, розділити на невеликі шматочки і викласти наступним шаром. Змастити майонезом.
  4. Огірки нарізати тонкими брусочками, викласти поверх шару з риби. Змастити майонезом і зверху натерти на дрібній терці яйця. Також змастити майонезом.
  5. Відварену моркву натерти на середній терці, викласти її на яєчний шар. Зверху прикрасити нашинкованим кропом.
  6. Поставити в холодильник на 2 години, щоб салат настоявся.

Смачного!

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