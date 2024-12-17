Найкращий салат на зимові свята: "Різдво" — гості "зметуть" його зі столу першим

Якщо ви любите курячу печінку, тоді цей салат стане одним з ваший найулюбленіших.
Цей салат складається з шарів, а тому має дуже гарний вигляд на святковому столі. Інгредієнтів не багато, але вони чудово поєднуються між собою.
Інгредієнти
- цибулина
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- яйця відварені
- 5 шт.
- куряча печінка відварена
- 300 г
- мариновані огірки
- 3 шт.
- майонез, перець, сіль
- за смаком
- олія
- для обсмажування
Процес приготування:
- На сковороді розігріти олію, в ній обсмажити дрібно порізану цибулю. Додати натерту на терці моркву. Смажити 4-5 хвилин. Охолодити.
- У форму (діаметр 16 см) викласти шарами салат: 2 відварені натерті яйця, посолити і поперчити, полити сіточкою з майонезу, порізана куряча печінка, сіточка з майонезу, смажені цибуля з морквою, сіточка з майонезу, нарізані кубиками мариновані огірки, сіточка з майонезу.
- Три відварені яйця розділити на білки і жовтки. Спочатку натерти білок і полити сіточкою з майонезу, зверху салат прикрасити натертим жовтком. Можна додати до декору мариновані огірки.
Смачного!