Найкращий салат на зимові свята: "Різдво" — гості "зметуть" його зі столу першим

Якщо ви любите курячу печінку, тоді цей салат стане одним з ваший найулюбленіших.

Цей салат складається з шарів, а тому має дуже гарний вигляд на святковому столі. Інгредієнтів не багато, але вони чудово поєднуються між собою.

Інгредієнти цибулина 1 шт. морква 1 шт. яйця відварені 5 шт. куряча печінка відварена 300 г мариновані огірки 3 шт. майонез, перець, сіль за смаком олія для обсмажування

Процес приготування:

На сковороді розігріти олію, в ній обсмажити дрібно порізану цибулю. Додати натерту на терці моркву. Смажити 4-5 хвилин. Охолодити. У форму (діаметр 16 см) викласти шарами салат: 2 відварені натерті яйця, посолити і поперчити, полити сіточкою з майонезу, порізана куряча печінка, сіточка з майонезу, смажені цибуля з морквою, сіточка з майонезу, нарізані кубиками мариновані огірки, сіточка з майонезу. Три відварені яйця розділити на білки і жовтки. Спочатку натерти білок і полити сіточкою з майонезу, зверху салат прикрасити натертим жовтком. Можна додати до декору мариновані огірки.

Смачного!