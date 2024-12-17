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Найкращий салат на зимові свята: "Різдво" — гості "зметуть" його зі столу першим

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
873
Час на прочитання
1 хв
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Найкращий салат на зимові свята: "Різдво" — гості "зметуть" його зі столу першим

Салат "Різдво" (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви любите курячу печінку, тоді цей салат стане одним з ваший найулюбленіших.

Цей салат складається з шарів, а тому має дуже гарний вигляд на святковому столі. Інгредієнтів не багато, але вони чудово поєднуються між собою.

Інгредієнти

цибулина
1 шт.
морква
1 шт.
яйця відварені
5 шт.
куряча печінка відварена
300 г
мариновані огірки
3 шт.
майонез, перець, сіль
за смаком
олія
для обсмажування

Процес приготування:

  1. На сковороді розігріти олію, в ній обсмажити дрібно порізану цибулю. Додати натерту на терці моркву. Смажити 4-5 хвилин. Охолодити.
  2. У форму (діаметр 16 см) викласти шарами салат: 2 відварені натерті яйця, посолити і поперчити, полити сіточкою з майонезу, порізана куряча печінка, сіточка з майонезу, смажені цибуля з морквою, сіточка з майонезу, нарізані кубиками мариновані огірки, сіточка з майонезу.
  3. Три відварені яйця розділити на білки і жовтки. Спочатку натерти білок і полити сіточкою з майонезу, зверху салат прикрасити натертим жовтком. Можна додати до декору мариновані огірки.

Смачного!

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