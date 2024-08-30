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Найсмачніший салат з огірків: рецепт, після публікації якого в Ісландії розкупили всі овочі

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
25 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
451
Час на прочитання
1 хв
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Найсмачніший салат з огірків: рецепт, після публікації якого в Ісландії розкупили всі овочі

салат з оігрків

Незвичайний салат з огірків

Після оприлюднення рецепта салату з огірків канадським блогером   Логаном Моффітті, відомого своїми рецептами з огірками, в Ісландії стався огірковий бум, полиці супермаркетів, де лежали огірки, буквально спорожніли. 

Коли ісландські блогери почали ділитися  відео з цим рецептом зі своїми підписниками, воно стало вірусним, що призвело до стрімкого зростання попиту на огірки, що своєю чергою спричинило дефіцит у магазинах.

Ділимося рецептом салату з огірків. Вся справа тут в заправці.

Рецепт салату з огірків

Інгредієнти:

  • 2 довго плідних огірки або 3 -4 середніх, тонко нарізаних слайсами
  • 1 ст.л солі.

Для заправки:

  • рисовий оцет - 2 ст.л,
  • цукор - 1 ст.л,
  • соєвий соус - 3 ст.л,
  • смажений кунжут - 1 ст.л,
  • кунжутна олія - 1 ст.л

Спосіб приготування салату:

  • Нарізанні огірки присолити та залишити на 30 хв. Після цього промити огірки в холодній воді, злегка віджати та просушити на паперовому рушнику.
  • Змішати всі інгредієнти для заправки.
  • Додайте до огірків заправку.  Можна зразу їсти,  а можна відправити у холодильник на 30 хв, щоб огірки краще промаринувались.

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