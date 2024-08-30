Найсмачніший салат з огірків: рецепт, після публікації якого в Ісландії розкупили всі овочі

Незвичайний салат з огірків
Після оприлюднення рецепта салату з огірків канадським блогером Логаном Моффітті, відомого своїми рецептами з огірками, в Ісландії стався огірковий бум, полиці супермаркетів, де лежали огірки, буквально спорожніли.
Коли ісландські блогери почали ділитися відео з цим рецептом зі своїми підписниками, воно стало вірусним, що призвело до стрімкого зростання попиту на огірки, що своєю чергою спричинило дефіцит у магазинах.
Ділимося рецептом салату з огірків. Вся справа тут в заправці.
Рецепт салату з огірків
Інгредієнти:
- 2 довго плідних огірки або 3 -4 середніх, тонко нарізаних слайсами
- 1 ст.л солі.
Для заправки:
- рисовий оцет - 2 ст.л,
- цукор - 1 ст.л,
- соєвий соус - 3 ст.л,
- смажений кунжут - 1 ст.л,
- кунжутна олія - 1 ст.л
Спосіб приготування салату:
- Нарізанні огірки присолити та залишити на 30 хв. Після цього промити огірки в холодній воді, злегка віджати та просушити на паперовому рушнику.
- Змішати всі інгредієнти для заправки.
- Додайте до огірків заправку. Можна зразу їсти, а можна відправити у холодильник на 30 хв, щоб огірки краще промаринувались.
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