Найсмачніший салат з огірків: рецепт, після публікації якого в Ісландії розкупили всі овочі

Після оприлюднення рецепта салату з огірків канадським блогером Логаном Моффітті, відомого своїми рецептами з огірками, в Ісландії стався огірковий бум, полиці супермаркетів, де лежали огірки, буквально спорожніли.

Коли ісландські блогери почали ділитися відео з цим рецептом зі своїми підписниками, воно стало вірусним, що призвело до стрімкого зростання попиту на огірки, що своєю чергою спричинило дефіцит у магазинах.

Ділимося рецептом салату з огірків. Вся справа тут в заправці.

Рецепт салату з огірків

Інгредієнти:

2 довго плідних огірки або 3 -4 середніх, тонко нарізаних слайсами

1 ст.л солі.

Для заправки:

рисовий оцет - 2 ст.л,

цукор - 1 ст.л,

соєвий соус - 3 ст.л,

смажений кунжут - 1 ст.л,

кунжутна олія - 1 ст.л

Спосіб приготування салату:

Нарізанні огірки присолити та залишити на 30 хв. Після цього промити огірки в холодній воді, злегка віджати та просушити на паперовому рушнику.

Змішати всі інгредієнти для заправки.

Додайте до огірків заправку. Можна зразу їсти, а можна відправити у холодильник на 30 хв, щоб огірки краще промаринувались.

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